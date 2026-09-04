In PERSONALquarterly lesen Sie vierteljährlich die neuesten Erkenntnisse aus der Personalforschung und ihre Bedeutung für die Praxis - wissenschaftlich fundiert und verständlich aufbereitet. Auf dieser Grundlage treffen Sie sichere Entscheidungen und erhalten sofort nutzbare Anregungen für die Entwicklung Ihrer Personalstrategie.

PERSONALquarterly geht hervor aus Deutschlands ältester Fachzeitschrift für das Personalwesen. Das Wissenschaftsjournal ist die Pflichtlektüre für ambitionierte Personalfachleute, die ihre Entscheidungen auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen wollen und ist "die unter Wissenschaftlern anerkannteste Zeitschrift in Deutschland für Personalpraktiker" (laut VHB Jourqual).

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