Data Date die Talkreihe zu evidenzbasierter HR-Arbeit

Wie kommen wir zu guten Entscheidungen? Wie können Daten HR helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Diesen Fragen geht die Veranstaltungsreihe "Data Date" von PERSONALquarterly und Personalmagazin nach. Am 6. September 2023 startet die monatliche Talk-Reihe zur Mittagszeit mit Prof. Dr. Simone Kauffeld, TU Braunschweig, zum Thema "Transformation gestalten".

Entscheidungen treffen – das klingt so leicht und ist doch oft so schwer in der komplexen Umgebung, in der wir leben und arbeiten. Welche Informationen sind wichtig, welche kann man vernachlässigen? Was ist wichtig, was ephemer? Wie sollen wir uns entscheiden?

Diese Fragen treiben viele Verantwortliche auch in HR um. Studien zeigen, dass die Informationsflut Entscheidungen erschwert . Dabei können Daten und Erfahrungswissen Menschen dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn man die richtigen Daten mit den passenden Fragen analysiert.

Datengestützt und dateninformiert gut entscheiden

Was evidenzbasiert entscheiden heißt, wie man die passenden Daten identifiziert und die richtigen Fragen stellt – darum geht es in der Veranstaltungsreihe "Data Date!" der Zeitschrift PERSONALquarterly und Personalmagazin in Zusammenarbeit mit Auctority. Jeden ersten Mittwoch im Monat widmet sich das Talk-Format der Entscheidungsfindung in HR.

Expertinnen und Experten berichten aus ihrer Forschung, Praktiker berichten von ihren Erfahrungen aus dem Unternehmensalltag, knapp und konzis. In einem kurzen Impuls und im Gespräch mit der Moderatorin Dr. Christina Guthier und den Teilnehmenden.

Den Auftakt macht Professorin Simone Kauffeld von der Technischen Universität Braunschweig am 6. September mit dem Thema "Transformation gestalten: VeränderungsMacher/-in" werden.

Weitere Informationen, den Terminkalender und das Anmeldeformular finden Sie hier: www.haufe.de/datadate