Die Sieger sind gekürt. Erneut dürfen sich 100 Unternehmen "Deutschlands Beste Arbeitgeber" nennen. Sie haben in einer Mitarbeiterbefragung und einem anschließenden Kultur-Audit bewiesen, dass sie eine herausragende Arbeitsplatzkultur haben. Zu den Preisträgern zählen viele IT-Firmen.

Unternehmen aller Branchen und Größen können sich am Arbeitgeberwettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" beteiligen. Voraussetzungen sind lediglich eine Mindestgröße von 50 Beschäftigten – sowie eine gute Personal- und Führungsarbeit und attraktive Arbeitsbedingungen. Diese werden durch das Great Place to Work Institut in einem zweistufigen Verfahren ermittelt.

Über 900 Unternehmen stellten sich dem Arbeitgeberwettbewerb

931 Unternehmen haben in diesem Jahr freiwillig ihre Arbeitsplatzkultur auf den Prüfstand gestellt und sich für den Arbeitgeberwettbewerb angemeldet. Das waren deutlich mehr als im Vorjahr (804 Anmeldungen) und im Coronajahr 2021 (684 Anmeldungen). Das heißt: Den Arbeitgebern ist es zunehmend wichtig, sich als "Great Place to Work" zu positionieren und festzustellen, wo sie sich gegebenenfalls noch verbessern können. Das heißt aber auch: Die Konkurrenz um das Label "Deutschlands Beste Arbeitgeber" wird größer, denn nur 100 Firmen können sich für ein Jahr mit diesem Titel schmücken.

Zuvor mussten die Unternehmen ein ausführliches Prüfverfahren mit zwei Bewertungsinstrumenten durchlaufen. Im ersten Schritt fand eine anonyme Mitarbeiterbefragung statt, die rund 65 Fragen zu Unternehmenskultur und Führung, Vertrauen und Anerkennung, Förderung und Zusammenarbeit und weiteren Themen erhielt. Der zweite Schritt sah ein Kultur-Audit vor – eine Managementbefragung zu Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit. Die Befragungen wurden zwischen März und November 2023 durchgeführt.

Preisverleihung "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2023" in Köln

Am 23. März fand die Preisverleihung in der Kölner Flora statt – erstmals seit der Coronapandemie wieder in einem festlichen Ambiente live vor Ort und mit der Gelegenheit, gemeinsam mit Mitarbeitenden die jeweilige Platzierung zu feiern. Überraschungsfaktor inklusive: Vor der Veranstaltung war den teilnehmenden Unternehmen nur bekannt, dass sie einen Platz unter den 100 besten Arbeitgebern erreicht hatten. Ob sogar einer der Top-Plätze in der jeweiligen Größenklasse erzielt wurde, erfuhren die Arbeitgeber erst am Galaabend vor Ort.

Great Place to Work: beste Großunternehmen und große Mittelständler

Den ersten Platz bei den Großunternehmen mit über 5.000 Mitarbeitenden im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" erreichte in diesem Jahr der IT-Dienstleister Adesso. Der zweite Platz in dieser Größenklasse ging an den Versicherungskonzern Allianz Deutschland Verbund. An dritter Stelle folgt das Sensortechnik-Unternehmen Sick AG.

In der Größenklasse der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 Mitarbeitenden steht im Jahr 2023 das Medizintechnik-Unternehmen Stryker Deutschland an erster Stelle, gefolgt von Vector Informatik auf Rang zwei, einem Anbieter von Hard- und Softwareentwicklung im Automotivebereich. Platz drei in dieser Größenkategorie belegt die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse.

Die Größenklasse der Unternehmen mit 501 bis 2.000 Mitarbeitenden wird aktuell von dem IT-Beratungsunternehmen Metafinanz Informationssysteme angeführt. Platz zwei in dieser Größenklasse erzielte das IT- und Telekommunikationsunternehmen Cisco Systems. Den dritten Platz hat Salesforce.com Germany inne, ebenfalls ein Unternehmen aus der Informationstechnologie.

Die Top-platzierten Arbeitgeber mit weniger als 500 Beschäftigten

Bei den Unternehmen mit 251 bis 500 Mitarbeitenden steht in diesem Jahr Iteratec an der Spitze, ein Unternehmen aus dem Bereich Softwareentwicklung. Der zweite Platz ging an die St. Gereon Seniorendienste, eine Einrichtung der Altenpflege. Das Gebäudereinigungs-Unternehmen Wasserle belegt im Jahr 2023 den dritten Platz in dieser Größenklasse.

In der Größenklasse der Unternehmen mit 101 bis 250 Mitarbeitenden erzielte QAware, ein Unternehmen aus dem Bereich Information und Kommunikation den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Pascoe Naturmedizin aus dem Pharmabereich. Die Management- und Technologieberatung Cofinpro belegt in diesem Jahr den dritten Platz in dieser Größenklasse.

Die Top-Platzierung bei den Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeitenden erreichte Fortis IT-Services. Ebenfalls ein Unternehmen aus dem Bereich IT-Beratung und Services belegt den zweiten Platz: Orderbase Consulting. Mit Auf Kurs – Jugendhilfe erreichte eine Einrichtung der Jugendhilfe den drittbesten Platz in dieser Größenklasse.

Der IT-Sektor ist stark unter den Top-platzierten Firmen vertreten

Unter den Top-drei der jeweiligen Größenklassen finden sich zahlreiche Unternehmen, die bereits im Vorjahr und in früheren Jahren die Listenplätze anführten. Viele Firmen unterziehen sich regelmäßig den Prüfverfahren, um immer wieder auf Neue festzustellen, wie ihre Arbeitsplatzkultur von den Mitarbeitenden wahrgenommen wird.

Auffällig in diesem Jahr ist die hohe Verbreitung von Unternehmen aus dem IT-Sektor unter den Top-Platzierten. Offenbar finden es diese Firmen immer wichtiger, die Stellschrauben ihrer Personal- und Führungsarbeit noch feiner zu justieren, um sich im Fachkräftemangel als attraktive Arbeitgeber positionieren zu können.

Was die Siegerunternehmen besser machen als andere

Dass die 100 ausgezeichneten Arbeitgeber in vielen Feldern besser aufgestellt sind als andere Firmen, machen die Unternehmensauswertungen deutlich: "Alles in allem ist es ein sehr guter Arbeitsplatz", sagen 92 Prozent der Mitarbeitenden der Siegerunternehmen. In einer Vergleichsanalyse der Unternehmen bundesweit sind nur 62 Prozent der Beschäftigten dieser Meinung. Auch in vielen anderen Fragestellungen entscheiden sich die Aussagen der Beschäftigten der ausgezeichneten Unternehmen deutlich von dem Unternehmensdurchschnitt in Deutschland. Einige Beispiele:





Deutschlands Beste Arbeitgeber Unternehmensdurchschnitt in Deutschland Mitarbeitende kommen gern zur Arbeit 89 % 50 % Neue Mitarbeitende fühlen sich willkommen 96 % 69 % Mittel und Ausstattung für gute Arbeit 94 % 72 % Führungskräfte vertrauen auf gute Arbeit der Beschäftigten 92 % 70 % Anerkennung für gute Arbeitsleistungen 84 % 42 % Fairness unabhängig vom Geschlecht 95 % 82 % Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 81 % 40 % Weiterempfehlung des Arbeitgebers 89 % 56 %





Weniger Krankentage, geringere Fluktuation, mehr Bewerbungen

Auffallend niedrig bei "Deutschlands Besten Arbeitgebern" ist die Anzahl der Krankentage: Durchschnittlich vier Tage fehlen die Mitarbeitenden krankheitsbedingt pro Jahr. Beim Unternehmensdurchschnitt in Deutschland wurden 14,6 Krankheitstage gezählt. Auch die Fluktuation ist deutlich geringer: 7,7 Prozent beträgt die Zahl der freiwilligen Kündigungen in Relation zur Gesamtbelegschaft bei den Great-Place-to-Work-Unternehmen. Bundesweit liegt die Fluktuation bei 14 Prozent.

Umgekehrt verhält es sich dagegen bei der Anzahl der Bewerbungen: Die Great-Place-to-Work-Unternehmen zählen auf ihre Beschäftigtenanzahl bezogen 7,5 Bewerbungen im Jahr, der Unternehmensdurchschnitt verzeichnet nur 1,6 Bewerbungen.

Arbeitgeberwettbewerb 2023: Anmeldungen werden angenommen

Ab sofort ist die Anmeldung für den Folgewettbewerb " Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024" sowie für die länder- und branchenspezifischen Unterwettbewerbe möglich. Hier können sich unternehmen aller Branchen, Größen und Regionen anmelden. Hier finden Sie auch die vollständige Siegerliste mit allen 100 ausgezeichneten Unternehmen.