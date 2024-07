Rebecca Koch wechselt als Chief People Officer zu Nemetschek. Maksymilian Braniecki leitet künftig das Personalressorts im Vorstand von Lidl. Marc de Davigny ist Chief Human Officer bei Korian Deutschland. Und bei SAP wird wohl Daniel Müller Personalchef.

Die Nemetschek Group gab am 12. Juni 2024 bekannt, dass Dr. Rebecca Koch zum 1. September 2024 als Chief People Officer (CPO) ins Unternehmen kommen wird. Sie war zuletzt bei DB Schenker als CPO Europe für rund 45.000 Mitarbeiter zuständig und hatte zuvor verschiedene HR-Führungspositionen bei Becton Dickinson inne. Koch wurde vom Personalmagazin 2023 als eine der "40 führenden HR-Köpfe" in Deutschland ausgezeichnet.

Bild: Nemetschek Group Dr. Rebecca Koch

Lidl bekommt einen neuen Personalvorstand

Maksymilian Braniecki wird ab September 2024 die Leitung des Personalressorts im Vorstand von Lidl übernehmen. Er folgt auf André Becker, der das Unternehmen Ende Mai verlassen hat. Braniecki ist derzeit noch im Vorstand für den Länderbereich Mittelosteuropa bei der Lidl Stiftung verantwortlich.

Marc de Savigny ist CHRO bei Korian Deutschland

Korian Deutschland hat Dr. Marc de Savigny mit Wirkung zum 17. Juni 2024 zum Chief Human Resources Officer (CHRO) berufen. Er übernimmt den Posten von Eva Lettenmeier, die sich nach acht Jahren im Unternehmen anderweitig orientieren wird. De Savigny arbeitete zuletzt als HR Director Digital Technology bei Eon.

Zeitung: SAP findet Nachfolger für Cawa Younosi

Am 1. November 2024 soll wohl Daniel Müller den Posten des Personalleiters bei SAP übernehmen, wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" am 29. Juni 2024 berichtete. Er folgt auf Cawa Younosi, der den Konzern im Oktober 2023 überraschend verlassen hatte. Müller kommt von Siemens, wo er laut LinkedIn-Profil seit 2019 "Global HR Business Partner" ist.

Neuer Personalleiter bei ZF in Deutschland

Dr. Arnd Hermann fängt am 1. Juli 2024 als neuer Personalleiter bei ZF Deutschland an und ist zugleich Standortleiter für den Forschungs- und Entwicklungsbetrieb in Friedrichshafen. Er folgt auf Frank Iwer, der den Posten seit Oktober 2019 innehatte – und nun in den Ruhestand geht. Hermann ist seit Februar dieses Jahres im Unternehmen. Er kam vom Hella-Konzern, wo er ebenfalls in leitenden Positionen im Personalbereich tätig war.

Bild: ZF Dr. Arnd Hermann

Birgit Dietze wird Personalvorständin bei der Salzgitter AG

Der Aufsichtsrat der Salzgitter AG hat Birgit Dietze zum 1. September 2024 als Vorstandsmitglied bestellt. Sie übernimmt am 1. Januar 2025 das Personalressort und wird Arbeitsdirektorin. Sie folgt dann auf Michael Kieckbusch, der zum 31. Dezember 2024 in den Ruhestand eintreten wird. Dietze ist als Rechtsanwältin für Arbeitsrecht in einer eigenen Kanzlei tätig und hatte zuvor bei der IG Metall bis 2022 Führungsaufgaben verantwortet, zuletzt als Bezirksleiterin Berlin-Brandenburg-Sachsen.

Arbeitsdirektor bei IAV: Jens Pfitzinger kommt für Uwe Horn

Die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) hat zum 1. September 2024 Jens Pfitzinger zum neuen Geschäftsführer People & Culture (CHRO) und Arbeitsdirektor bestellt. Er löst Dr. Uwe Horn ab, der zur Volkswagen AG zurückkehrt. Pfitzinger war zuletzt bei der Volkswagen Group China als Executive Vice President verantwortlich für Personal und IT. Horn ist seit Januar 2020 bei der IAV.

Neue CPO Germany & Austria bei BNP Paribas

Jasmin Büchner ist seit dem 1. Juni 2024 Chief People Officer (CPO) Germany & Austria bei BNP Paribas. Sie folgt auf Tino Benker-Schwuchow, der jetzt Chief Commercial Officer bei BNP Paribas Personal Investors Germany ist. Büchner war bisher Deputy Chief People Officer und Head of Human Resources für die Geschäftsbereiche Corporate & Institutional Banking, Asset Management und Wealth Management (Deutschland und Österreich). In der neuen Position wird sie zudem Mitglied des BNP Paribas Executive Committee und des Group Management Board von BNP Paribas in Deutschland.

Bild: BNP Paribas Jasmin Büchner

Ringier ernennt Nachfolgerin von CPO Christoph Haldi

Marieke Bos-van den Berg wird zum 1. August 2024 die Nachfolge von Christoph Haldi als Chief People Officer (CPO) bei Ringier als Mitglied des Executive Boards antreten. Bos-van den Berg kommt von der Adecco Group, wo sie die konzernweite Reorganisation und den Kulturwandel verantwortet.

Christine Reisig ist neue HR Director bei Stock Spirits

Christine Reisig löste am 1. Juni 2024 als Human Resources (HR) Director bei Stock Spirits Nadine Herz ab. Sie kommt von der Carlsberg Group, wo sie als HR Manager Organizational- & People Development tätig war.

Neue Group Director People & Culture bei Damovo

Mara Mandera wurde im Juni 2024 zur Group Director People & Culture von Damovo ernannt. Sie ist seit 16 Jahren im Bereich Human Resources tätig und war zuletzt unter anderem als HR Director Europa beim TÜV Rheinland für 20 Länder verantwortlich.

Neue Vice President People bei Upvest

Upvest hat seit dem 1. Juni 2024 mit Rebekah Fox eine neue Leiterin des Personalbereichs. Sie war zuletzt bei Meta als Director für die direkte Führung von Teamleitern in EMEA und APAC zuständig und förderte Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (DEI). Sie startete die Karriere bei Beratungsunternehmen, darunter KPMG.

Laura Ryan: Von Dropbox als CPO zu Sosafe

Sosafe hat vor Kurzem Laura Ryan zur Chief People Officer (CPO) ernannt. Sie arbeitete zuvor bei Dropbox, zuletzt als Vice President Global Human Resources (HR) Business Partnering.

Christine Feuerstein ist Geschäftsführerin bei Heuse Interim

Am 1. Juni 2024 ist Christine Feuerstein neben Joachim Rupp in die Geschäftsführung von Heuse Interim eingetreten. Sie ist seit Mai 2022 in dem Unternehmen tätig. In der neuen Position verantwortet Feuerstein unter anderem die Bereiche Human Resources (HR) und Interim Management-Bewerbermanagement.

Hi Bob stellt Nadav Goshen als CBO ein

Nadav Goshen verantwortet ab sofort als Chief Business Officer (CBO) in der Geschäftsführung von Hi Bob die globale Expansion des HR-Tech-Anbieters. Der New Yorker war zuvor unter anderem als Chief Executive Officer (CEO) von internationalen und US-amerikanischen Softwareunternehmen tätig.

Neue Managing Partnerin bei Rafoth Human Resources

Yan Su ist seit Kurzem Managing Partnerin bei Rafoth Human Resources und übernimmt schwerpunktmäßig die Beratung von Klienten der IT-Industrie sowie Unternehmen anderer Branchen, die IT-Positionen im mittleren Management oder mit Spezialisten besetzen müssen. Sie arbeitete zuvor unter anderem als Softwareingenieurin für Siemens und Nokia Siemens Network und als Beraterin für chinesische Unternehmen, die in Europa aktiv sind.

DIHK: Helena Melnikov "beerbt" Martin Wansleben

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat am 13. Juni 2024 Dr. Helena Melnikov zur neuen Hauptgeschäftsführerin gewählt. Sie wird am 1. Januar 2025 die Nachfolge von Martin Wansleben antreten, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand tritt. Aktuell ist Melnikov Hauptgeschäftsführerin beim Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME).

Bild: Werner Schuering/DIHK Dr. Helena Melnikov

Liana Weismüller in den EGLV-Vorstand gewählt

Bei der Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) wurde Liana Weismüller im Juni 2024 zum Vorstandsmitglied für Personal und Nachhaltigkeit gewählt. Sie kommt von der Condor Flugdienst GmbH, wo sie zuletzt seit 2019 als HR Director arbeitete.

GVP: Ingrid Hofmann ist neue Vizepräsidentin

Ingrid Hofmann, die geschäftsführende Alleingesellschafterin der I. K. Hofmann GmbH, wurde am 11. Juni 2024 zur Vizepräsidentin des Gesamtverbands der Personaldienstleister (GVP) gewählt. Sie war zuvor unter anderem bereits Mitglied im Präsidium des GVP-Vorgängerverbandes BAP.