Bild: Haufe Online Redaktion Bald ist es soweit: Die Zukunft Personal Süd öffnet am 5. und 6. März 2024 in Stuttgart ihre Türen - und das Personalmagazin ist auch dabei.

Die Messesaison der Zukunft Personal (ZP) steht in den Startlöchern. Los geht es mit der ZP Süd im März und der ZP Nord im April. Auch Haufe und das Personalmagazin werden präsent sein - unter anderem mit einem Podium mit Fußballmanager Felix Magath zum Thema "Zwischen Hochleistung und Burnout" sowie mit einer Podcast-Aufzeichnung zum Coaching-Boom.

Veranstaltungstermine passen sich an die Nachfrage der Branche an, sind von der Verfügbarkeit der Veranstaltungsorte abhängig und müssen die Feiertage im Blick behalten. Deshalb startet die HR-Szene in diesem Jahr schon am 5. und 6. März mit der Zukunft Personal (ZP) Süd in Stuttgart in die Messesaison 2024. Weiter geht es am 23. und 24. April mit der Zukunft Personal Nord in Hamburg.

Messen der Zukunft Personal tragen das Motto "People change things"

Im Mittelpunkt der diesjährigen ZP-Messen stehen menschenzentrierte Transformationsprozesse und ihre Innovationspotenziale. Unter dem Motto "People change things" rufen die Veranstalter die HR-Community dazu auf, sich weiterzuentwickeln, den Wandel voranzutreiben und die Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Motto 2024 soll nicht nur für das stehen, was der Wandel mit den Menschen macht, sondern für das, wie Menschen den Wandel gestalten. Dementsprechend geben die Messeveranstalter den Besucherinnen und Besuchern neue und erweiterte Möglichkeiten zum Networking, um sich aktiv am Messegeschehen zu beteiligen.

ZP Süd: Personalmagazin bringt Felix Magath auf die Bühne

Für die Zukunft Personal Süd am 5. und 6. März 2024 in der Messe Stuttgart sind rund 250 Aussteller, Partner und Sponsoren angekündigt. Auf insgesamt zwölf Bühnen werden rund 260 Programmpunkte gezeigt - bei denen auch Haufe und das Personalmagazin mehrmals vertreten sind.

Am Stand von Haufe (Stand C.02) findet am 5. März ein ganztägiges Vortragsprogramm unter anderem zu Arbeitsrecht, HR-Digitalisierung und Onboarding statt. Am 6. März ab 9:30 Uhr erläutert Felix Kubasch von Haufe auf der Solution Stage III, wie sich "HR-Prozesse im Best Practice Check" bewähren. Mehr zum Programm von Haufe erfahren Sie unter www.haufe.de/zp.

Ein absolutes Messe-Highlight stellt das Podium "Zwischen Hochleistung und Burnout" am 6. März ab 9:45 Uhr auf der Keynote Stage dar. Personalmagazin-Redakteurin Katharina Schmitt wird dort mit Fußballmanager Felix Magath, Dr. Claudia Viehweger von Scout24 und BGM-Experte Professor Volker Nürnberg über psychische Gesundheit im Team als Herausforderung für Führungskräfte sprechen. Ab 11 Uhr steht Felix Magath dann am Haufe-Stand für Autogramme und Selfies zur Verfügung.

Die Redaktion von "Personalmagazin neues lernen" nutzt am 6. März das neue Messeformat Videopodcast. Dann diskutieren BGM-Experte Professor Volker Nürnberg und Franziska Schleuter, Leiterin Learning Campus beim IT-Dienstleister Maiborn Wolff, die Frage, ob Gesundheit ein Thema der Personalentwicklung ist. Das Gespräch wird es im Anschluss als Podcast "neues lernen" zu hören geben.

Tipp: Für die ZP Süd erhalten unsere Leserinnen und Leser ein Gratis-Ticket! Hier finden Sie alle Infos. Wir freuen uns, Sie vor Ort zu sehen!

Diskussion zum Coaching-Boom auf der ZP Nord

Die Personalmagazin-Schwester "neues lernen" wird auch auf der Zukunft Personal Nord in der Hamburg Messe & Congress mit einem interessanten Podium aufwarten. Am 23. April 2024 ab 14:45 Uhr diskutieren die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner unter dem Titel "Coaching-Boom: Selbstoptimierung oder Wellbeing-Goody?" mit Prof. Dr. Lars-Peter Linke, Vorstandsvorsitzender Deutscher Verband für Coaching und Training (dvct), und Katrin Höftmann, Globald Head of Talent and Performance Management Tui. Auch dieses Podium wird als Podcast aufgezeichnet.