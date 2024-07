Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge steht das Topsharing im Zentrum.

Bereits in der vergangen Folge 29 drehte sich der Podcast um verteilte Führung, genauer um das etwas radikalere Modell Collective Leadership, Führung aufteilen unter vielen. In dieser Folge steht das Topsharing im Zentrum.

Topsharing bei der ÖBB-Infrastruktur

Shared Leadership oder - wie im Fokus des Podcasts - Topsharing-Modelle im Unternehmen einzuführen, bringt einige Herausforderungen mit sich. Rahmenbedingungen - von Zeitkontingent bis Vergütungsfragen -, der Matchingprozess der Jobtwins, die Frage nach Arbeitsaufteilung, inhaltlich wie zeitlich, Bewertungssysteme: Zu all diesen Fragen hat Dr. Thomas Kreiter, Personalleiter ÖBB-Infrastruktur, im Podcast konkrete Antworten gegeben. Er selbst hat als Personalleiter das Shared Leadership und Topsharing ins Unternehmen gebracht und zieht eine positive Bilanz.





Was noch kommt: Podcast zu Kollektiver Intelligenz

In der nächsten Folge sprechen die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Dr. Birgit Feldhusen von der Donauuniversität Krems darüber, was ein kollektiv intelligentes Team ausmacht. So viel sei gesagt: Es ist nicht die Summe der Einzelintelligenzen.





