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Podcast neues lernen

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Bild: Haufe Online Redaktion

neues lernen - der journalistische Podcast für die betriebliche Lernszene. Inspirierend, kritisch und unterhaltsam.

Der Podcast "neues lernen" beleuchtet alle Themen rund um das Corporate Learning, flankiert von Personal- und Organisationsentwicklung, Leadership und Technologie. Moderiert wird er von einem Redaktions-Duo des Fachmagazins "neues lernen": Chefredakteurin Kristina Enderle da Silva und Redakteurin Julia Senner. Sie hinterfragen im Podcast aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis. Die Podcast-Gäste sind Experten und Expertinnen für Corporate Learning aus Wissenschaft und Praxis.

Der Podcast erscheint zweiwöchentlich hier sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.


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