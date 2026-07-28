neues lernen - der journalistische Podcast für die betriebliche Lernszene. Inspirierend, kritisch und unterhaltsam.

Der Podcast "neues lernen" beleuchtet alle Themen rund um das Corporate Learning, flankiert von Personal- und Organisationsentwicklung, Leadership und Technologie. Moderiert wird er von einem Redaktions-Duo des Fachmagazins "neues lernen": Chefredakteurin Kristina Enderle da Silva und Redakteurin Julia Senner. Sie hinterfragen im Podcast aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis. Die Podcast-Gäste sind Experten und Expertinnen für Corporate Learning aus Wissenschaft und Praxis.

Der Podcast erscheint zweiwöchentlich hier sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.



