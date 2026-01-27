Podcast Folge 72: KI-Schulung nachhaltig gestalten
Schon wieder KI? Schon wieder eine Schulung? Ja und ja. Doch es braucht die richtige Konzeption - wie bei allen Schulungen. Denn nicht nur für das Thema Künstliche Intelligenz gilt: Je mehr das Lernen am alltäglichen Doing andockt, umso nachhaltiger ist es.
Podcast neues lernen: KI-Schulung braucht passende Lernkultur
Gerade in Sachen KI geht es auch darum, Ängste und Vorbehalte ernst zu nehmen und Mitarbeitende zu ermutigen, ohne dabei Grenzen zu missachten, erklärt Sarah Macher, Projektmanagerin Enabling Center Telekom MMS, im Podcast. Denn den Umgang mit KI zu lernen, verlangt eine entsprechende Lernkultur, die Offenheit - auch für Fehler - und Ausprobieren ermöglicht.
Was noch kommt: Podcast zu AI Adoption
Es geht weiter in Sachen Künstliche Intelligenz - dieses Mal mit dem Fokus auf dem Grad der Einbindung von KI, von Adaption, Adoption bis Transformation. Nutzen Organisationen eher einzelne Tools oder bauen KI in Prozesse ein? Jan Foelsing und Thomas Jenewein geben Einblick in ihre Erfahrungswelt und erklären, wie Organisationen den Schritt in eine stärkere Implementierung schaffen
Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.
