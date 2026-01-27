Podcast neues lernen

Podcast Folge 72: KI-Schulung nachhaltig gestalten

News 27.01.2026 | 12:00 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Podcast neues lernen: KI-Schulung nachhaltig gestalten
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Dieses Mal liegt der Fokus darauf, was KI-Schulungen brauchen, um nachhaltig zu wirken und Anwendung im Alltag zu finden.

Schon wieder KI? Schon wieder eine Schulung? Ja und ja. Doch es braucht die richtige Konzeption - wie bei allen Schulungen. Denn nicht nur für das Thema Künstliche Intelligenz gilt: Je mehr das Lernen am alltäglichen Doing andockt, umso nachhaltiger ist es.

Podcast neues lernen: KI-Schulung braucht passende Lernkultur

Gerade in Sachen KI geht es auch darum, Ängste und Vorbehalte ernst zu nehmen und Mitarbeitende zu ermutigen, ohne dabei Grenzen zu missachten, erklärt Sarah Macher, Projektmanagerin Enabling Center Telekom MMS, im Podcast. Denn den Umgang mit KI zu lernen, verlangt eine entsprechende Lernkultur, die Offenheit - auch für Fehler - und Ausprobieren ermöglicht.

Was noch kommt: Podcast zu AI Adoption

Es geht weiter in Sachen Künstliche Intelligenz - dieses Mal mit dem Fokus auf dem Grad der Einbindung von KI, von Adaption, Adoption bis Transformation. Nutzen Organisationen eher einzelne Tools oder bauen KI in Prozesse ein? Jan Foelsing und Thomas Jenewein geben Einblick in ihre Erfahrungswelt und erklären, wie Organisationen den Schritt in eine stärkere Implementierung schaffen

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Künstliche Intelligenz (KI) , Lernkultur , Personalentwicklung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Neues Lernen
neues lernen: Das Leitmedium für Personal- und Organisationsentwicklung
neues lernen 6/2025

"Personalmagazin - neues lernen" informiert Sie multimedial und sechsmal im Jahr als Fachmagazin zu allen Themen rund um Personal- und Organisationsentwicklung, Training und Coaching sowie Mitarbeiterführung. Jetzt lesen und weiterbilden!
Tipp der Redaktion: "personalmagazin" lesen
Personalmagazin 2/2026

Das Personalmagazin ist Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen. Hier erfahren Personalleiter und -manager in großen und mittelständischen Unternehmen jeden Monat topaktuell, wie sie den wachsenden Anforderungen an professionelle Personalarbeit gerecht werden. Jetzt reinlesen!
Manipulative Tricks abwehren: Manipulationstechniken
Manipulationstechniken

Das Buch zeigt, wie Sie die Manipulationsversuche Ihrer Mitmenschen durchschauen und erfolgreich abwenden. Lernen Sie den eigenen Standpunkt sicher zu vertreten, Argumentationsfallen zu umgehen und andere auf faire Art und Weise für Ihre eigenen Ideen zu gewinnen.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personalmagazin – neues lernen Newsletter - kostenlos und unverbindlich