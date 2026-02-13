Mutige Projekte und Initiativen zu erfolgreicher Mitarbeiterführung fördern und sichtbar machen - das ist das Ziel des St. Galler Leadership Awards. Verliehen wird die Auszeichnung im Rahmen des St. Galler Leadership-Tags mit Nacht im Juni. Unternehmen können sich noch bis zum 27. März bewerben.

Innovative Leadership-Ansätze, zukunftsweisende Führungstechniken, herausragende New-Work-Strategien: Der St. Galler Leadership-Award ist wieder auf der Suche nach mutigen und erfolgreichen Führungstechniken, -instrumenten und -strategien. Verliehen wird der Award vom Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen (IFPM) gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP).

St. Galler Leadership Award 2026: Jetzt bewerben

Bewerben können sich alle Unternehmen sowie Organisationen, die spannende und Initiativen im Bereich Führung vorzuweisen haben. Bewerbungsschluss ist der 27. März 2026.

Eine Jury aus Expertinnen und Experten wählt aus allen Einreichungen drei Finalisten aus. In die Bewertung werden insbesondere folgende Kriterien mit einbezogen: Leistungsrelevanz, Innovation, Inspiration, Nachhaltigkeit (z. B. Einfluss auf strategische Ziele und Gesundheit der Mitarbeitenden). Die drei Finalisten präsentieren im Rahmen des St. Galler Leadership-Tags mit Nacht vor den Zuschauern noch einmal live ihre Initiative. Im Anschluss entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Live-Voting, wer mit dem Award 2026 ausgezeichnet wird.

Das Personalmagazin und "Personalmagazin neues lernen" unterstützen den Award als Medienpartner. Kristina Enderle da Silva, Chefredakteurin "neues lernen", wird - wie schon im Vorjahr - in der Award-Jury vertreten sein.

St. Galler Leadership-Tag mit Nacht am 24./25. Juni 2026

Der St. Galler Leadership-Tag bietet die Möglichkeit, Lösungen für Leadership-Herausforderungen aus Praxis- und Forschungssicht zu diskutieren, sich mit anderen Führungskräften zu vernetzen und in offener und familiärer Atmosphäre bewährte Handlungsstrategien und innovative Lösungsansätze kennenzulernen. 2026 widmet sich die Veranstaltung dem Thema "Heartbeat". Denn mehr denn je gilt es, Herausforderungen als Chance für Wandel zu begreifen und Leadership neu zu denken. Ziel ist es, Veränderungen gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu bewältigen - und nicht auf deren Kosten.

Weitere Informationen rund um den St. Galler Leadership Award und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie unter www.leadership-award.ch.



