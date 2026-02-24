"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge nimmt uns der Berliner Künstler Henrik Schrat mit auf seine Lernreise.

Für Henrik Schrat bedeutet Kunst, Werte zu vermitteln und einen Beitrag zu Kultur und Gesellschaft zu leisten. So hat er auch die Märchen der Brüder Grimm neu illustriert.

Podcast neues lernen: KI fordert auch mehr Fachwissen in der Kunst

Und wann haben Sie zuletzt ein bildnerisches Kunstwerk erschaffen? Gar nicht so leicht. Definitiv ist Kunst mehr als ein paar Striche auf einem Blatt Papier. Und genau dieses Wissen um Bildgrammatik und Formsprache brauchen wir umso mehr, je mehr Künstliche Intelligenz voranschreitet, erklärt der Berliner Künstler Henrik Schrat.





Was noch kommt: Weiterbildungsprogramm für Ausbildende

In der nächsten Podcastfolge ist Imke Lambrecht zu Gast, die den diesjährigen Award des Deutschen Verband für Coaching und Training (dvct) gewonnen hat - mit einem Konzept, wie Ausbildende gestärkt und geschult werden, um die Ausbildung möglichst gewinnbringend zu gestalten.





