Podcast neues lernen

Podcast Folge 75: Ausbildung als Führungsaufgabe

News 10.03.2026 | 09:42 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Podcast neues lernen zur Ausbildung von Ausbildern
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge gibt Imke Lambrecht, Gewinnerin des DVCT-Award 2025, Einblick in ihr Programm "Systemische Ausbildungsbegleitung", das Ausbilder und Ausbilderinnen fit machen soll.

Wer Azubis ausbildet, hat eine hohe Verantwortung. Mit ihrem Programm "Systemische Ausbildungsbegleitung – StuZubi-Coach" will Imke Lambrecht, Trainerin und Business-Coach, die Ausbilder und Ausbilderinnen fit machen. Sie gewann damit den "Coaching & Training Award 2025" des Deutschen Verbands für Coaching und Training e.V. (DVCT).

Podcast neues lernen: Ausbilder in Coachingkompetenz stärken

Laut "Ausbildungsreport 2025" des Deutschen Gewerkschaftsbund brechen 30 Prozent der Auszubildenden in Deutschland eine begonnene Ausbildung ab. Imke Lambrecht ist überzeugt, dass mit der intensiveren Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder, gerade in Coaching- und Lösungskompetenzen, auch die Auszubildenden gestärkt würden. Ihr Programm sieht darum unterschiedliche Module vor. Lambrecht sieht bereits Effekte in Unternehmen, die teilgenommen haben.

Was noch kommt: Podcasthon mit dem Studienkompass

Im Rahmen des deutschlandweiten Podcasthons stellen die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner ein gemeinnütziges Projekt vor: den Studienkompass. Das Förderprogramm vergibt Stipendien an Schülerinnen und Schüler aus nicht-akademischen Elternhäusern, begleitet sie auf ihrem Weg in Ausbildung oder Studium und steht ihnen auch im ersten Jahr mit Mentoren und Mentorinnen zur Seite. Damit werden junge Menschen gestärkt, den richtigen beruflichen Weg zu gehen, der zu ihren Potenzialen passt. Mehr Informationen zur gemeinnützigen Initiative "Podcasthon" gibt es hier.


