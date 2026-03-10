Podcast neues lernen zur Ausbildung von Ausbildern

Podcast Folge 75: Ausbildung als Führungsaufgabe
Wer Azubis ausbildet, hat eine hohe Verantwortung. Mit ihrem Programm "Systemische Ausbildungsbegleitung – StuZubi-Coach" will Imke Lambrecht, Trainerin und Business-Coach, die Ausbilder und Ausbilderinnen fit machen. Sie gewann damit den "Coaching & Training Award 2025" des Deutschen Verbands für Coaching und Training e.V. (DVCT).
Podcast neues lernen: Ausbilder in Coachingkompetenz stärken
Laut "Ausbildungsreport 2025" des Deutschen Gewerkschaftsbund brechen 30 Prozent der Auszubildenden in Deutschland eine begonnene Ausbildung ab. Imke Lambrecht ist überzeugt, dass mit der intensiveren Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder, gerade in Coaching- und Lösungskompetenzen, auch die Auszubildenden gestärkt würden. Ihr Programm sieht darum unterschiedliche Module vor. Lambrecht sieht bereits Effekte in Unternehmen, die teilgenommen haben.
Was noch kommt: Podcasthon mit dem Studienkompass
Im Rahmen des deutschlandweiten Podcasthons stellen die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner ein gemeinnütziges Projekt vor: den Studienkompass. Das Förderprogramm vergibt Stipendien an Schülerinnen und Schüler aus nicht-akademischen Elternhäusern, begleitet sie auf ihrem Weg in Ausbildung oder Studium und steht ihnen auch im ersten Jahr mit Mentoren und Mentorinnen zur Seite. Damit werden junge Menschen gestärkt, den richtigen beruflichen Weg zu gehen, der zu ihren Potenzialen passt. Mehr Informationen zur gemeinnützigen Initiative "Podcasthon" gibt es hier.
