Zukunft Personal Nord und Süd: Die Messesaison 2026 beginnt

Mit dem Frühjahr beginnt wieder die Messesaison. Los geht es Ende März mit der Zukunft Personal (ZP) Nord in Hamburg, wo die Redaktion neues lernen mit einem Podium die Frage behandeln wird, wie Change-Prozesse bestmöglich gestaltet werden. Ende Mai folgt dann die ZP Süd in Stuttgart, auf der auch Haufe und das Personalmagazin präsent sein werden – unter anderem mit einer Keynote zu innovativem Recruiting.

Ende März öffnet Hamburg wieder seine Messehallen für die Zukunft Personal, die in Hamburg am 25. und 26. März 2026 ihren Auftakt nimmt, bevor sie am 21. und 22. April in Stuttgart Süddeutschland erreicht. In diesem Jahr stehen alle drei Messeveranstaltungen der Zukunft Personal – einschließlich der später stattfindenden ZP Europe in Köln (15. bis 17. September) – unter dem Motto "Team Human x AI. Smarter mit Menschen, menschlicher mit KI. Das neue Wir."

Dahinter steckt die Idee, dass Künstliche Intelligenz (KI) zwar mitgestaltet, der Mensch aber Treiber der Innovation bleibt und die Verantwortung übernimmt. Technologie soll Verstärker und Unterstützer des Menschen sein, aber kein Ersatz.

Zukunft Personal Nord: Podium und Podcast zu Change-Prozessen

Die ZP Nord verzeichnete im vergangenen Jahr einen deutlichen Besucherzuwachs – 7.941 HR-Professionals kamen nach Hamburg – das waren 18 Prozent mehr als noch 2024. Ob das Event dieses Niveau auch in diesem Jahr halten oder sogar steigern kann, bleibt abzuwarten.

Im Programm steht in diesem Jahr wieder ein Podium der Redaktion „neues lernen“, das zugleich als Podcast aufgezeichnet wird und am zweiten Messetag, dem 26. März, von 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr auf der Keynote Stage stattfindet. Zu Gast sind Professorin Simone Kauffeld, die den Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie an der TU Braunschweig innehat, und Andrea Heinze, die bei Jungheinrich das Change Management und Cultural Development vorantreibt. Beide werden über die Frage diskutieren, was gut orchestrierte Change-Prozesse ausmacht, auf Basis wissenschaftlicher Evidenz und Praxis-Cases. Ein Fokus liegt dabei auf Führungskräften – zum einen darauf, was ihre zentrale Rolle bei Veränderungsprozessen ausmacht, zum anderen wie auch sie bestmöglich darauf vorbereitet werden.

ZP Süd: Podium zu innovativem Recruitingansatz der SSB

6.207 Besucherinnen und Besucher kamen im vergangenen Jahr zur Zukunft Personal Süd in die Landesmesse Stuttgart. In diesem Jahr, am 21. und 22. April, werden ähnliche Teilnehmerzahlen erwartet. Ein Blick ins Messeprogramm zeigt eine große thematische Bandbreite: Die Keynote-Themen reichen von aktuellen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bis Personalentwicklung und Recruitingstrategien. "Elf skalierbare, smarte Ideen zur Talententwicklung – für KMU bis Großkonzernen" stellt Jessica Richter, Global Head Talent Development bei Infineon Technologies, am 21. April ab 13 Uhr auf der Keynote-Stage vor.

Auch am Messestand von Haufe (Halle 10, Stand C.10) ist viel geboten. So wird Markus Väth, Arbeitspsychologe und Autor des Buches "Radikal arbeiten" darüber sprechen, wie Personalerinnen und Personaler einen konstruktiven, wertschätzenden und fairen Arbeitsalltag schaffen und dabei unsinnige Arbeit vermeiden können (21. April von 11 Uhr bis 11.30 Uhr). Ebenfalls am ersten Messetag wird Dr. Peter H.M. Rambach, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht bei Fettweis & Sozien, gemeinsam mit Verena Diemer, Chefredakteurin des Haufe Personal Office, Fragen zu aktuellen Arbeitsrechtsthemen beantworten (21. April von 15.30 Uhr bis 15.50 Uhr). Am ersten und am zweiten Messetag liefert Manuel Fink, Geschäftsführer von Pro Serv Produktionsservice und Personaldienste, praxisnahe Impulse, wie sich Fehlzeiten aktiv managen und die Mitarbeitergesundheit und Arbeitgeberattraktivität steigern lassen (21. April von 13 Uhr bis 13.30 Uhr sowie am 22. April von 11 Uhr bis 11.30 Uhr).

Auf der Keynote-Stage spricht am 22. April ab 12.45 Uhr Claudia Müller aus der Personalmagazin-Redaktion mit Annette Schwarz, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) über "Talente für die Mobilitätswende". Die SSB steht vor der Herausforderung, als öffentliche Arbeitgeber in einer wirtschaftlich starken Region Fachkräfte gewinnen zu müssen, und antwortet darauf mit einem innovativen Recruitingsansatz. Über Trends, Wahrheiten und Mythen zum Arbeitsmarkt 2026 referiert Dr. Tobias Zimmermann, der seit Anfang 2026 Head of Talent Intelligence & Attraction bei der Tüv Nord AG ist (Keynote-Stage, 22. April, ab 14.15 Uhr). Auch für die weiteren Bühnen ist ein breites Themenspektrum angekündigt – von BGM und Mental Health bis Employer Branding, von Mitarbeiterengagement bis Talent Intelligence. Insgesamt wartet die Messe mit elf Bühnen auf.





