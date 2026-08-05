Live-Marketing ist die persönlichste Art des Kundendialogs und Messen sind für viele Unternehmen sehr wichtige Präsentationsplattformen. Entsprechend hoch sind die eingesetzten Budgets.

Ein gelungener Messeauftritt ist ein aufwändiges Projekt. Damit die Präsenz auf einer Messe zur Markenbildung und Kundenbindung beiträgt bzw. neues Geschäft generiert, sollten Marketingverantwortliche einiges beachten. Das beginnt im Vorfeld bei der Messeeinladung und der Terminvereinbarung und geht weiter über Standbau, Exponatauswahl, Personal, Logistik, Marketing und PR bis hin zur sorgfältigen Nachbereitung der Messekontakte durch die Mitarbeiter.