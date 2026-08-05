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Messe

Händeschütteln Geschäftsleute Totale
Bild: Haufe Online Redaktion

Live-Marketing ist die persönlichste Art des Kundendialogs und Messen sind für viele Unternehmen sehr wichtige Präsentationsplattformen. Entsprechend hoch sind die eingesetzten Budgets.

Ein gelungener Messeauftritt ist ein aufwändiges Projekt. Damit die Präsenz auf einer Messe zur Markenbildung und Kundenbindung beiträgt bzw. neues Geschäft generiert, sollten Marketingverantwortliche einiges beachten. Das beginnt im Vorfeld bei der Messeeinladung und der Terminvereinbarung und geht weiter über Standbau, Exponatauswahl, Personal, Logistik, Marketing und PR bis hin zur sorgfältigen Nachbereitung der Messekontakte durch die Mitarbeiter.

Learntec 2026
Learntec 2026
Nachbericht

Learntec 2026: Qualität schlägt Quantität

Künstliche Intelligenz wird nicht mehr als Zusatzfunktion für die Contentproduktion oder die Suche betrachtet, sondern zunehmend als fester Bestandteil von Arbeits-, Lern- und Wissensprozessen. Das wurde auf der Learntec vom 5. bis 7. Mai 2026 deutlich, die sich nach eigenen Angaben als die größte Messe mit Kongress für digitales Lernen in Europa versteht. Allerdings machte sich auch die wirtschaftliche Unsicherheit bemerkbar.
Zukunft Personal Süd 2022
Zukunft Personal Süd 2022
In eigener Sache

Zukunft Personal Nord und Süd: Die Messesaison 2026 beginnt

Mit dem Frühjahr beginnt wieder die Messesaison. Los geht es Ende März mit der Zukunft Personal (ZP) Nord in Hamburg, wo die Redaktion neues lernen mit einem Podium die Frage behandeln wird, wie Change-Prozesse bestmöglich gestaltet werden. Ende Mai folgt dann die ZP Süd in Stuttgart, auf der auch Haufe und das Personalmagazin präsent sein werden – unter anderem mit einer Keynote zu innovativem Recruiting.
Learntec 2020
Learntec 2020

Recruitingmessen

Recruitingmessen stellen einen effektiven Recruitingkanal dar. Unternehmen haben die Wahl zwischen verschiedenen Veranstaltungstypen sowie Zielgruppen und können auf den Messen Kontakte zu interessanten Kandidatinnen und Kandidaten knüpfen. Teil dieses Top-Themas ist auch eine Übersicht mit den wichtigsten Recruitingmessen im Jahr 2026.
Zukunft Personal Europe ZPE 2022
Zukunft Personal Europe ZPE 2022
Kommentar

Zukunft Personal Europe: Comeback geglückt, Fragezeichen bleiben

Die Zukunft Personal Europe ist zurück. So viel lässt sich nach drei Messetagen in Köln festhalten. Nach Pandemiepause im Jahr 2020 und glücklosem Hybrid-Experiment im Vorjahr setzen die Veranstalter wieder auf das altbewährte Konzept. 16.095 Besucher kamen – und zeigten sich, wie auch die rund 500 Aussteller, zufrieden. Doch trägt das Format auch in die kommenden Jahre? Eine Zukunftsstrategie ist bislang nicht erkennbar.
Besucher einer Messe
Besucher einer Messe
BFH Kommentierung

Keine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufwendungen für eine Messestandfläche

Die Kosten für die Anmietung einer Messestandfläche können bei einem ausstellenden Unternehmen nur dann zu einer Hinzurechnung führen, wenn die Messestandfläche bei unterstelltem Eigentum des ausstellenden Unternehmens zu dessen Anlagevermögen gehören würde. Zur Zugehörigkeit zum Anlagevermögen kommt es darauf an, ob der Geschäftszweck des betreffenden Unternehmens und auch die speziellen betrieblichen Verhältnisse das dauerhafte Vorhandensein einer entsprechenden Messestandfläche erfordert.
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Fachbeiträge & Kommentare
Umsatzsteuern in Europa: Re... / 6.3 Beschränkungen der Vorsteuervergütung in den EU-Mitgliedstaaten
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Umsatzsteuern in Europa: Re... / 6.4 Beschränkungen der Vorsteuervergütung in einigen Drittstaaten
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Umsatzsteuern in Europa: Re... / 13 Besondere Steuersatzregelungen aufgrund der Covid-19-Pandemie
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Schwarz/Widmann/Radeisen, U... / 4.49.5 Nicht begünstigte Werbedrucke
Kommentar
Schwarz/Widmann/Radeisen, U... / 4.49.4 Nicht begünstigte Waren des Kap. 49 des Zolltarifs
Kommentar
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