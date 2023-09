Die L&D Pro geht in die fünfte Runde und bietet am 15. November 2023 eine Plattform für Austausch und Begegnung für all diejenigen, die sich mit betrieblichem Lernen und Weiterentwicklung beschäftigen. Neu ist in diesem Jahr eine Podcast-Lounge, die auch die Redaktion von "neues lernen" nutzen wird.

Am 15. November 2023 dreht sich im MTC World of Fashion München alles um Weiterbildung und Personalentwicklung. Die L&D Pro, das Expofestival für Learning & Development Professionals, lädt wieder zu einem vielfältigen Programm mit Keynotes, Best-Practices, einer Live-Training- und Start-up-Area sowie einer Podcast-Lounge.

L&D Pro: Reihe bekannter Keynote-Speaker

Als Keynote Speaker sind angekündigt: Franz Hütter, Dozent für Applied Cognitive Neuroscience ("Neuroscience & the Future of Learning in der virtuellen Realität"), Mike Bedford, Founder und Director von Bee-Brilliant People Development ("Neurodiversity: What is it? And why you should learn about this?"), Werner Sauter von der Swiss Connect Academy Deutschland ("Künstliche Intelligenz im Corporate Learning") und Benjamin Jaksch, Co-Founder, Facilitator & Creator von New Learning Lab ("New Learning braucht keinen Kurs, sondern ein Labor").

Neu: Podcast-Lounge für Learning & Development

Wie bei der Talentpro wird es jetzt auch bei der L&D Pro eine Podcast-Lounge geben. Um 9:30 Uhr startet dort das Programm. Von 15:00 bis 15:45 Uhr führen unsere Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner für ihren Podcast "neues lernen" ein Gespräch mit Richard Graske, Manager Global People Development bei Knorr-Bremse. Er wird Einblick in die globale Personalentwicklung des Konzerns geben.

Mehr Informationen und Tickets für die L&D Pro 2023 erhalten Sie hier.





