Die Zukunft des Corporate Learnings

Bild: Max Slobodda Schöne neue Lernwelt: "Future Learning" bedeutet eine Abkehr vom Vorratslernen auf Basis von wissens- und qualifikationsbezogenen Curricula und die eigenverantwortliche Entwicklung individueller Entwicklungsziele für Werte und Kompetenzen.

Während in dem fiktiven Bild, das Aldous Huxley in seinem berühmten Werk "Schöne neue Welt" zeichnete, Bildung ein Mittel ist, um den Status quo zu bewahren, erleben wir aktuell im Cor­porate Learning genau das Gegenteil. Das betriebliche Lernen entwickelt sich – dank künstlicher Intelligenz – zu einer schönen neuen Lern­welt, in der die Mit­arbeitenden im Mittel­punkt stehen.