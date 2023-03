Der Trend geht hin zum Microlearning, also dem Lernen in kleinen Häppchen. Das zeigt der mmb-Trendmonitor "Learning Delphi 2023".

Adaptives Lernen blieb als Lernform in Unternehmen lange hinter den Erwartungen zurück. Dies könnte sich in den nächsten drei Jahren durch den Fortschritt bei künstlicher Intelligenz ändern. Dem Lernen im Metaversum trauen die befragten Expertinnen und Experten des "mmb Learning Delphi 2022/2023" dagegen kaum Relevanz zu - ebenso wenig wie der nationalen Bildungsplattform.

Adaptive Learning stand schon in der Vergangenheit auf der Liste der im mmb-Trendmonitor vertretenen KI-Anwendungen. Richtig durchsetzen konnten sie sich jedoch nicht - der Durchbruch ließ bislang auf sich warten.

Comeback bekannter Lernformen

Mit der Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT sind die Chancen indes gestiegen und Adaptive Learning hat einen großen Sprung nach vorne gemacht. 83 Prozent der befragten Expertinnen und Experten trauen dieser Lernform in den nächsten drei Jahren eine zentrale Rolle zu. Mit Blended Learning, Video-Tutorials und Microlearning / Learning Nuggets liegen drei Dauerbrenner an der Spitze der Lernformen. Ihnen wird in umgekehrter Reihenfolge auch der kommerzielle Erfolg zugetraut. Podcasts erleben ein Comeback als relevante Lernform. Das Lernen im Metaversum hingegen ist nur für 19 Prozent zukunftsfähig.

Lernen am Arbeitsplatz ist oft mit wenig Zeit verbunden und wird durch akuten, situativen Lernbedarf ausgelöst. Der mmb-Trendmonitor spiegelt diese Entwicklung weg von langen Lerneinheiten hin zu "Learning Nuggets" wider. Diese werden, wie Video-Tutorials auch, als kommerziell erfolgversprechende Lernform angesehen.

"21st Century Skills" als wichtigstes Lernthema

Das mit Abstand wichtigste Lernthema sind erstmals seit 2014 die sogenannten "21st Century Skills", zu denen informelle Kompetenzen wie Problemlösung, Kreativität und Digital Literacy zählen. Das erstmals abgefragte Thema Nachhaltigkeit rangiert zusammen mit Anwender- und Kundenschulungen als wichtiges Thema auf Platz zwei - noch vor Compliance, Datenschutzrichtlinien oder IT-Anwendungen und Produktschulungen.

Die Mehrheit der Befragten wünscht sich zudem eine größtmögliche Interoperabilität zwischen Lernplattformen und Lernangeboten, damit Lerninteressierte schneller finden, was sie suchen. Das Vertrauen in eine nationale Bildungsplattform als Verweisportal zu Angeboten auf anderen Plattformen ist mit einem Wert von minus 1,5 allerdings gering.

Edtech-Startups auf der Überholspur

Eine positive wirtschaftliche Entwicklung trauen die Experten vor allem internationalen Bildungsplattformen, traditionellen E-Learning-Anbietern und Edtech-Startups zu. Deren Bedeutung spiegelt sich auch in den Antworten auf die Frage nach den wichtigsten Branchenveranstaltungen wider. Hinter der Learntec und der Zukunft Personal schaffte es der "Edtech Next Summit" in Bielefeld auf Anhieb auf Platz drei der wichtigsten Veranstaltungen für die E-Learning-Branche und liegt damit gleichauf mit traditionellen Veranstaltungen wie der Didacta oder der Online Educa Berlin.

"Das mmb Learning Delphi ist derzeit die einzige deutsche Expertenbefragung, die jährlich Prognosen zur Entwicklung des Lernens mit digitalen Medien liefert. In diesem Jahr kommen Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung der digitalen Bildungsbranche hinzu", erläutert Dr. Lutz Goertz, Leiter der Bildungsforschung am mmb-Institut Gesellschaft für Medien- und Kommunikationsforschung Essen, warum in der 17. Ausgabe des Trendmonitors auch Fragen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Branchenunternehmen enthalten sind. Demnach geht es der Branche gut, das meiste Geld wird mit der Erstellung oder Veredelung von Lerninhalten verdient. Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmensvertreter gaben an, ihren Umsatz gesteigert zu haben, mehr als die Hälfte auch die Zahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die detaillierten Ergebnisse des Trendmonitors 2022/2023 können Sie hier als PDF abrufen.





