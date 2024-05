Bild: Pixabay Erfahrung wird honoriert: Coaches mit über 15 Jahren Berufserfahrung verdienen deutlich mehr. Aber: In jedem Fall verdienen Frauen auch im Coaching weniger als Männer.

Das durchschnittliche Honorar für eine Zeitstunde Business-Coaching ist gestiegen und hat wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Was allerdings nichts am Gender Pay Gap ändert, der auch in der Coaching-Branche herrscht. Das zeigt eine aktuelle Studie.