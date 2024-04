Mitte März wurden vom Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) motivierende Weiterbildungskonzepte mit dem "Europäischen Trainingspreis 2024" ausgezeichnet. Ein Überblick über alle Gewinnerinnen und Gewinner.

Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) hat in Berlin seinen "Europäischen Trainingspreis 2024" in vier Kategorien verliehen. Die Preisträger und Preisträgerinnen wurden von einer unabhängigen Expertenjury ausgewählt. Der Award umfasst die Preisstufen Bronze, Silber und Gold. Der BDVT (730 Mitglieder) hob die Vielfalt der eingereichten Konzepte hervor, die für die unterschiedlichen Zielgruppen maßgeschneidert worden seien.

Preisträger des BDVT-Awards 2024 auch für Online-Konzepte

Die Preisträger in der Kategorie "Classic Training": Bronze ging an das Planspielzentrum.eu (Karl Kaiblinger) für das mit vielen Fallbeispielen ausgestattete Konzept "GoPro Neues Lernen braucht das Land. Das Führungs-Planspiel für den öffentlichen Bereich." Silber ging an die Eisserer Academy (Dr. Ronald Pommer und Jürgen Eisserer) für das Konzept "Sales & Sourcing - Als Verkäufer endlich den Einkauf verstehen. Meisterhaft Verhandlungen führen, ohne Standard Rhetorik-Tricks". Das Trainingskonzept betont die Bedeutung der Kundenperspektive in Sales-Schulungen. Gold erhielt die Magnolia Tree GmbH (Elke Pichler, Sabine und Holger Gromer) mit dem Konzept "First Mover Program". Der Trainingsansatz ermöglicht eine umfassende Entwicklungsreise für selbstmotivierte Teilnehmende. Die Jury sagte: "Geboten wird ein breiter Reigen innovativer Ansätze zur persönlichen Weiterentwicklung."

Die Preisträger der Kategorie "Online Training": Bronze ging an Sven Jung Training & Coaching für das Konzept "Kooperative Entscheidungsfindung und Konfliktlösung. Besser entscheiden mit dem systemischen Konsensieren". Es handelt sich um eine modulare Train-the-Trainer Ausbildung mit Impulsen für eine verbesserte Entscheidungsfindung. Silber erhielt die Eisserer Academy (Jürgen Eisserer und Luisa Kirchmayr) für das Konzept: "Empowerment - Der digitale Leaderstalk für nachhaltige Potential-Entwicklung". Im Rahmen einer alltagsbegleitenden Förderung wird Führungskompetenz vermittelt und dabei wird HR in die Lerngespräche einbezogen. Die Jury betonte: "Durch den multidigitalen Ansatz wird eine vielfältige Lerngruppe erreicht und ein offener Reflexionsraum geschaffen." Der Gold-Preis ging an die Magnolia Tree GmbH (Elke Pichler, Sabine und Holger Gromer) für das Konzept"Inclusive Leadership Programm - How to uncover your biases". Hier sagt die Jury: "Die Teilnehmenden bekommen eine individuelle und flexible Lernreise geboten und einen offenen Reflexionsraum zu einem sensiblen Thema."

Preise in den Kategorien Tools und Methoden

Die Preisträger der Kategorie "Tools": Bronze ging an Heder LAB e.V. (Christian Enders und Felix Jancker) für das Konzept "Innovation:Box". Durch kreative Tools und agile Methoden werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt, Innovationen im Mittelstand zu initiieren und zu Begleiten. Silber ging an die Meta Fox GmbH (Maximilian Friedle) mit dem Konzept "Deep pictures - Bildkarten für bedeutungsvolle Gespräche". Für junge Mitarbeitende werden zeitgemäße Bildkarten entwickelt. Dabei wird auf die Kraft visueller Kommunikation gesetzt. In Gold ausgezeichnet wurde die Brainpix GmbH (Matthias Lenssen) mit dem Projekt "Facilitape – Taping als Methode und multifunktionales Workshoptool". Dieser Ansatz bietet kreative Gestaltungsmöglichkeiten für Veranstaltungen und unterstützt dabei Community Building mit hilfreichen Ressourcen.

Die Preisträger in der Kategorie "Methoden für Trainings & Co": Bronze ging an die Eisserer Academy (Jürgen Eisserer) für das Konzept "Perma-Talk – Positive Kommunikation für Führung (Verkauf und Bühne)". Der multifunktionale Ansatz will die Kommunikation von Individuen und Teams stärken. Er hilft, Kommunikation wertschätzender zu gestalten und bietet einen Leitfaden zur Strukturierung und Vorbereitung von Gesprächen. Silber ging an die Communico GmbH (René Borbonus) für das Konzept "Trainerausbildung Respekt!". "Das Projekt zielt darauf ab, Trainer und Trainerinnen zu schulen, den respektvollen Umgang mit den Teilnehmenden zu fördern und sensibilisiert für eine respektvolle Kommunikation.“ Den Goldpreis erhielt die Smeo GmbH (Dr. Irene Preußner-Moritz) für das Konzept "Play2change - spielend Veränderungen meistern" mit dem gruppendynamische Prozesse in Teams angestoßen und Menschen befähigt werden, sich auf Veränderungen im Arbeitsleben einzulassen. Die Jury lobte: "Dieser agile Ansatz zielt darauf ab, Gruppendynamiken nachhaltig zu beeinflussen, indem die Teilnehmenden spielerisch in den Prozess der Lösungsfindung eingebunden werden."





