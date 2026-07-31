Betriebliche Weiterbildung

Lernszenarien individuell erstellen
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Digitales Lernen

Worauf Unternehmen bei Micro-Credentials achten sollten

Die Währung der Zukunft heißt Kompetenz. Immer mehr Unter­nehmen stellen auf skillbasierte Weiterbildung um. Dabei spielen Micro-Credentials eine ent­scheidende Rolle. Doch in der Personal­entwicklung fristen diese Zertifikate immer noch ein Nischen­dasein, obwohl sie zum strategischen Game­changer werden können. Worauf Unternehmen bei der Einführung der flexiblen Lerneinheiten achten müssen.

Worauf Unternehmen bei Micro-Credentials achten sollten
Nahaufnahme einer Hand während des Schach spielens
Nahaufnahme einer Hand während des Schach spielens
Weiterbildung

Future Skills strukturiert angehen

Die Personalentwicklung steht unter dem Druck, Weiter­bildungs­angebote immer schneller und passgenauer an die aktuellen und künftigen Heraus­forderungen im Unter­neh­men anzupassen. Oft stellt sich die Frage, wie das ge­lingen kann ange­sichts eher träger Kom­petenzmodelle und un­gewisser Zukunftsaussichten. Ein Blick in die angewandte For­schung des Fraun­hofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Orga­nisation IAO liefert dafür wichtige Impulse.
Innovation
Innovation
Neues Lernen

Lernst du schon oder machst du noch Fortbildung?

Der Mensch lernt immer und überall. Wenn er etwas sieht, liest, hört, ausprobiert. Durch Anwendung dieses neuen Wissens, durch Wiederholung oder gezieltes Training wird er immer besser. Besonders gut lernt er, wenn er Interesse daran hat. Man sollte meinen, dass dies auch im beruflichen Umfeld gilt. Tut es aber nicht. Um im digitalen Wandel Schritt halten zu können, müssen Organisationen ihr Verständnis zum Lernen neu definieren.
Lernen in der Steuerkanzlei
Lernen in der Steuerkanzlei

Nicht nur Chefsache: Lernen als Schlüsselfaktor für den Erfolg von Steuerkanzleien

Lernen und Weiterentwicklung in Kanzleien ist Chefsache, das ist doch klar! Steuerberater müssen sich regelmäßig fortbilden, um den Anschluss an die Rechtsentwicklung nicht zu verlieren. Auch der unternehmerischen und technologischen Weiterentwicklung gehen die Berater oft gerne nach. Doch ist das Fortbildungsthema bei den Mitarbeitern ähnlich hoch priorisiert? Nur wenn eine gemeinschaftliche Vision von Fortbildung gelebt wird, kann daraus der Schlüssel werden, der das Tor zu Zukunftsfähigkeit und Erfolg aufschließt.
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