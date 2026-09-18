Immobilienverwalter

Verwalterpraxis-Gold-Produktabbildung
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Haufe Shop: Fachwissen Immobilienverwaltung

Haufe VerwalterPraxis Gold

Das komplette Fachwissen, praktische Arbeitshilfen sowie Infos zum Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) für eine erstklassige Immobilienverwaltung inkl. E-Training zum Zertifizierten Verwalter und 24 Online-Seminaren. Mit den Online-Seminaren können Sie zudem Ihrer Weiterbildungsverpflichtung nachkommen. Das Prüfungswissen für den Zertifizierten Verwalter ist für Sie auf den Punkt gebracht und wird durch ein umfangreiches E-Training begleitet. Zeitsparende Arbeitshilfen, z.B. zur Betriebskosten-/ Jahresabrechnung, Einladung und Protokoll für die Eigentümerversammlung sowie Beschlussvorlagen erleichtern Ihnen die Verwaltungsarbeit. 
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Zum Thema Immobilienverwalter
Haufe Shop: Formularhandbuch Immobilienverwaltung
Formularhandbuch Immobilienverwaltung

Dieses Buch steht allen zur Seite, die Immobilien professionell verwalten: mit wichtigen Formularen und Musterdokumenten auf dem neuesten Rechtsstand. Die Formularsammlung berücksichtigt aktuelle BGH- und WEG-Urteile und ist auch online abrufbar.

Haufe Shop: Künstliche Intelligenz in der Immobilienverwaltung
Künstliche Intelligenz in der Immobilienverwaltung

Uwe Effenberger bietet mit seinem Buch einen leicht verständlichen Einstieg in das Thema Künstliche Intelligenz und zeigt, wie Sie KI erfolgreich in Ihrer Immobilienverwaltung einsetzen können. Es erklärt die Grundlagen Künstlicher Intelligenz , erläutert die wichtigsten Fachbegriffe und zeigt, wie KI den Arbeitsalltag in der Verwaltung erleichtern kann. Mit zahlreichen Praxisbeispielen und Tools.

Haufe Shop: Das große Verwalter-Handbuch
Das große Verwalter-Handbuch

Das Standardwerk für die Immobilienverwaltung - jetzt überarbeitet in der 10. Auflage! Es stellt den tatsächlichen Ablauf der Verwaltung im Alltag dar und beleuchtet auch die juristischen Aspekte der Verwaltung von Wohnungseigentum.

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