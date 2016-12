18.09.2012 | News Unternehmen

Strabag PFS übernimmt Berliner Immobilienverwalter BWG

Bild: Strabag AG

Strabag Property and Facility Services (PFS) mit Sitz in Frankfurt am Main übernimmt den Berliner Wohnungsverwalter und GSW-Tochterunternehmen BWG. Damit weitet die Strabag das Leistungsspektrums auf Wohnimmobilien aus.mehr