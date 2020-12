VDIV startet webbasierte Weiterbildungs-Bibliothek für Verwalter

Bild: Getty Images / Westend61 Ihre Weiterbildungspflicht können Immobilienverwalter auf verschiedene Weise erfüllen: Der Branchenverband VDIV bietet eine maßgeschneiderte Online-Plattform an

Am 31. Dezember endet der erste dreijährige Weiterbildungszeitraum für Immobilienverwalter, um ihrer Fortbildungspflicht nachzukommen – wer da schludert, muss mit Geldbußen rechnen. In der webbasierten VDIV-WBThek kann online trainiert werden – 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche.