WEG-Verwalter

DOMUS Software AG
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Mit novio den Verwalteralltag neu erfinden

KI-Agenten werden die Zukunft der Verwaltung prägen

Wie weit scheinen meterlange Aktenschränke heute aus modernen Verwaltungen entfernt? Wie verjährt klingt heute das Piepsen und Knattern eines Faxgerätes? Ungefähr so veraltet werden heutige Softwarelösungen für die Verwaltung bald sein. Intuitive Anwendungen, Prozessketten, die durch eine Aktion ausgelöst und vollständig autonom weiterbearbeitet werden und ein System, das aktiv mitdenkt – all dies wird schon bald zum Alltag einer modernen Verwaltung gehören.
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Zum Thema WEG-Verwalter
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