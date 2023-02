L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: Von der Großstadt in den Speckgürtel?

Ist die Bereitschaft von Großstädtern, in die Speckgürtel und ländliche Regionen zu ziehen, tatsächlich so groß wie gedacht? Dieser Frage sind ifo Institut und Immowelt in einer gemeinsamen Studie nachgegangen. Die überraschenden Ergebnisse stellen sie im L'Immo-Podcast vor. Weiter