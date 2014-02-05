Bayern verlängert Umwandlungsschutz für Mietwohnungen
In Bayern gelten zwei rechtlich voneinander zu unterscheidende Regelungen zur Beschränkung der Umwandlung von Mietwohnungen in Wohnungseigentum. Diese sind bisher bis Ende 2025 befristet. Beide Regelungen werden nun verlängert, wie die bayerische Staatsregierung beschlossen hat.
Umwandlungsverbot nach § 250 BauGB
Seit dem 1.6.2023 ist in 50 per Verordnung festgelegten Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt die Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum in bestehenden Wohngebäuden genehmigungspflichtig. Die Genehmigungspflicht gilt für Häuser mit mindestens elf Wohnungen. Die Regelung wird um ein Jahr bis Ende 2026 verlängert.
Umwandlungsverbot in Milieuschutzgebieten (§ 172 BauGB)
In Gebieten, für die eine Gemeinde eine Milieuschutzsatzung erlassen hat, bedarf die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ebenfalls einer Genehmigung, unabhängig von der Zahl der Wohnungen im Haus. Die Regelung gilt bereits seit März 2014 und wird um drei Jahre bis Ende 2028 verlängert. Allein in München gibt es 36 Milieuschutzgebiete, für die die Regelung gilt.
-
Sonder-AfA für den Neubau von Mietwohnungen wird angepasst
2.0156
-
Mindesttemperatur in Wohnungen: Das gilt rechtlich
1.871
-
Effizienzhaus 55-Plus-Förderung startet: die Konditionen
1.0561
-
Degressive AfA für den Wohnungsbau: fünf Prozent, sechs Jahre
988
-
Verkürzte Nutzungsdauer, höhere jährliche Abschreibung
8852
-
Was die Grundsteuer 2025 für Vermieter und Mieter bedeutet
7221
-
Energetische Sanierung: Kosten von der Steuer absetzen
520
-
Hydraulischer Abgleich und Heizungscheck: alle Infos
3711
-
Bundesfinanzministerium plant Beschränkung bei Gutachten
365
-
Bayern weitet Mietpreisbremse aus
261
-
Gebäude-AfA: Nachweis für Nutzungsdauer wieder einfacher
31.12.20252
-
Rechtliche und steuerliche Neuerungen ab 2026
23.12.2025
-
Härtere Gangart gegen Schwarzarbeit beschlossen
22.12.2025
-
Indexmieten beim Wohnen deckeln – mit fatalen Folgen?
22.12.2025
-
Das gibt der Bund im Jahr 2026 fürs Wohnen aus
19.12.2025
-
EZB lässt weiter auf eine Zinswende warten
18.12.2025
-
Verstoß gegen Mietpreisbremse: Tausende Rügen erfolgreich
18.12.2025
-
Vergesellschaftungsgesetz ohne Enteignungen
18.12.2025
-
Bayern verlängert Umwandlungsschutz für Mietwohnungen
17.12.2025
-
Gewerbemietverträge: Textform-Regelung ab Januar 2026
16.12.2025