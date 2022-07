Mindesttemperatur: Rechtlich knifflige Fragen für Vermieter

Bild: Fotolia LLC. Rechtlich zu klären ist, welche Mindesttemperaturen Vermieter einhalten müssen, wenn Gas gespart werden muss (Symbolbild)

Gas wird teuer und immer knapper – mindestens bis ins Jahr 2024 hinein. Jetzt soll in ganz Deutschland Energie gespart werden. Die Diskussion um eine Mindesttemperatur ist in vollem Gang. Was Vermieter von Wohnungen und Gewerberäumen dürfen und was nicht, ist teils rechtlich knifflig.