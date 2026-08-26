Krieg in der Ukraine

Ralph Elster
Ralph Elster
Beschäftigung Geflüchteter

"Manche Vorstellungsgespräche wurden vom Luftalarm unterbrochen"

Seit Kriegsausbruch sind laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats rund sieben Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Mehr als 600.000 davon leben laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aktuell in Deutschland. Die internationale Unternehmensberatung Expleo hat rund 50 von ihnen eingestellt. Ein Gespräch mit Ralph Elster, Leiter der Expleo Academy in der DACH-Region.
Fachkräftemangel Vorstellungsgespräch leere Stühle auf Flur
Fachkräftemangel Vorstellungsgespräch leere Stühle auf Flur
Arbeitslosigkeit

Ukraine-Krieg kann deutschen Arbeitsmarkt nicht erschüttern

Der deutsche Arbeitsmarkt ist weiter auf Erholungskurs, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist seit Mai 2021 konstant rückläufig. Da rund die Hälfte der Flüchtlinge, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, Kinder oder Menschen im nicht erwerbsfähigen Alter sind, ändert der Krieg in der Ukraine an dieser Entwicklung nichts. Ein Problem für die Betriebe stellen weiterhin der verschärfte Fachkräftemangel und die rapide wachsende Zahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen dar.
Hilfe für die Ukraine
Hilfe für die Ukraine
Krieg in der Ukraine

Neue Kontaktstelle für geflüchtete Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und das Bundesministerium für Gesundheit haben am 4.5.2022 eine neue Kontaktstelle für aus der Ukraine geflüchtete Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige geschaffen. Für die Federführung konnte mit dem Deutschen Roten Kreuz ein Partner mit einschlägiger Expertise und den notwendigen Kontaktnetzwerken gewonnen werden.
Ukraine_Flagge
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Соціальна сфера

Такі соціальні виплати отримують біженці з України

Усе більше біженців з України прибуває до Німеччини. Вони можуть скористатися багатьма соціальними виплатами. Якими саме, залежить від посвідки на тимчасове проживання. У цьому випадку для українців діють особливі спрощення та пільги.
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