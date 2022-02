Ukraine-Krise: Wohnungswirtschaft bietet Konzepte an

Der Immobilienverband ZIA fordert einen Flüchtlingsgipfel von Kanzler Olaf Scholz – und Wohnungsunternehmen bieten der Bundesregierung konkrete Konzepte zur Unterbringung von Menschen an, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind. Einzelne Programme sind bereits am Start.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA hat in einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angeregt, den während der "Ära Merkel" eingerichteten "Flüchtlingsgipfel" der Bundesrepublik erneut einzuberufen. "Es gibt bereits jetzt krisenbedingte Anfragen auf die Bereitstellung von Wohnungen und soziale Initiativen unserer Wohnungsfirmen", teilte ZIA-Präsident Andreas Mattner dazu mit.

Notwendig sei ein Gipfel mit Bund, Ländern, Gemeinden und gesellschaftlich relevanten Gruppen, auf dem gemeinsam nach einer zur Lösung kurzfristiger Bedarfe gesucht werde, so Mattner. "Wir müssen uns schon jetzt auf noch wachsende Bedarfe an Unterbringungen und Wohnen vorbereiten, da unsere Lage ohnehin schon angespannt ist.“

LEG: Praktische und finanzielle Unterstützung in Koordination mit Kommunen

Beispielsweise der Immobilienkonzern LEG richtet ab dem 8. März in Absprache mit den Kommunen Koordinierungsstellen für die Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine ein. Das Unternehmen bewirtschaftet zirka 167.000 Wohnungen an 170 Standorten in Deutschland mit Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen. Die LEG-Stiftung “Dein Zuhause hilft“ hat zudem kurzfristig einen Nothilfefonds in Höhe von vorerst 500.000 Euro aufgelegt, um die Ersteinrichtung der Wohnungen zu finanzieren.

Dort, wo die LEG und die LEG-Stiftungen nicht direkt helfen können, wird der Austausch mit Partnern im karitativen Bereich und mit den Verbänden und Vereinen gesucht, mit denen das Unternehmen auch sonst zusammenarbeitet. Perspektivisch sollen auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze angeboten werden.

"Wir möchten geflüchteten Menschen aus der Ukraine mit dem helfen, was wir am besten können: Einer geborgenen und sicheren Wohnung, vermittelt über die Kommunen", sagte Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien SE.

Norddeutsche Wohnungswirtschaft appelliert an die Vermieter

Die schleswig-holsteinische Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) rechnet mit einem Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine in das nördlichste Bundesland. Vor diesem Hintergrund appellierten Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), und Alexander Blažek, Vorstandsvorsitzender des Grundeigentümerverbandes Haus & Grund Schleswig-Holstein, an die Vermieter, zur Verfügung stehenden Wohnraum an die örtlichen Wohnungsämter zu melden.

Die Verbände hatten sich bereits 2015 am Flüchtlingspakt "Refugees Welcome" des Landes beteiligt und Wohnraum zur Verfügung gestellt. "Wir setzen darauf, dass sich die Mitgliedsunternehmen des VNW und die privaten Kleinvermieter, die bei Haus & Grund organisiert sind, genauso solidarisch wie damals zeigen und unbürokratisch helfen", schreiben die Verbandschefs in einer gemeinsamen Mitteilung.





