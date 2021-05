Bild: Pixabay/Bettina Buske Die rot-rot-grüne Berliner Koalition hat sich auf einen befristeten "Mietendeckel" bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen geeinigt (Symbolbild)

Die Mieten der landeseigenen Berliner Wohnungen werden in diesem Jahr eingefroren und sollen in den kommenden Jahren nur minimal erhöht werden. Darauf hat sich die rot-rot-grüne Koalition verständigt. Die Pläne orientieren sich offenbar weitgehend am gescheiterten Mietendeckel.