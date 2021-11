Genossenschaften, landeseigene Wohnungsgesellschaften und private Unternehmen sollen in Berlin den Wohnungsneubau künftig gemeinsam voranbringen. Darauf haben sich SPD, Grüne und Linke bei ihren Koalitionsverhandlungen geeinigt. Das Bündnis soll sofort nach der Regierungsbildung vorbereitet werden.

Berlin will den Neubau voranbringen und vor allem mehr bezahlbare Wohnungen schaffen. In diesem Punkt ist sich die künftige Regierung aus SPD, Grünen und Linken schon einig. Noch laufen die Koalitionsverhandlungen - ein Vertrag soll Ende der Woche eingetütet werden, doch der Plan für ein Wohnungsbündnis, an dem neben Genossenschaften und landeseigenen Wohnungsgesellschaften auch private Unternehmen beteiligt sein sollen. Das Bündnis soll "sofort nach der Regierungsbildung vorbereitet werden", sagte die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey am 23. November vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen.

Das Ziel: 200.000 neue Wohnungen bis 2030

Giffey, die neue Regierende Bürgermeisterin werden will, nannte das Kapitel Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen die größte Herausforderung der Verhandlungen, die noch diese Woche abgeschlossen werden sollen. Rot-grün-rot will sich bis Freitag täglich für weitere Gespräche treffen. Läuft alles, wie vorgesehen, könnte der neue Senat noch vor Weihnachten stehen.

Das Thema Neubau, das die SPD im Wahlkampf ganz oben auf die Agenda gesetzt hatte, ist besonders umstritten. Die Sozialdemokraten wollen vor allem im unteren und mittleren Preissegment neue Wohnungen zu schaffen. Geplant sind 20.000 neue Wohnungen pro Jahr – 200.000 bis 2030. Ein Wohnungsbauförderungsprogramm des Landes in dreistelliger Millionenhöhe soll helfen. "Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist ein Flaggschiffprojekt der künftigen rot-grün-roten Koalition", sagte Giffey.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch ergänzte, dass urbanes Bauen nötig sei, also auch in die Höhe, dazu Verdichtung, um Lücken zu schließen. Sie kündigte an, die Bauordnung solle novelliert werden mit dem Ziel, schnelleres Bauen zu ermöglichen, aber auch, um etwa Dach- und Fassadenbegrünung weiter voranzubringen.

Streitpunkt Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen

Die Frage, wie Berlin mit dem Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen umgehen soll, galt als einer der großen Streitpunkte mit erheblichem Konfliktpotenzial. Giffey sagte, es sei ein Kompromiss gefunden worden: Wie schon bei den Sondierungsgesprächen angekündigt, soll eine Expertenkommission eingesetzt werden, die Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen der Umsetzung des Volksbegehrens prüfen wird.

Die Expertenkommission soll in den ersten 100 Tagen nach Regierungsbildung besetzt und einberufen werden und hat dann ein Jahr Zeit, eine Empfehlung an den Senat zu erarbeiten. Giffey sagte, auf die konkrete Zahl und Zusammensetzung habe man sich noch nicht verständigt. Auch wie die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen", die das Volksbegehren durchgesetz hatte, beteiligt werden soll, sei noch offen

"Das Damoklesschwert der Zwangsenteignungen schadet der Wohnungs- und Bauwirtschaft, verschreckt Berlin-Interessenten bei der Neuansiedlung und verhindert so neue Arbeitsplätze", kritisierte CDU-Partei- und Fraktionschef Kai Wegner. Er bezeichnete den Umgang mit dem Volksentscheid als "faulen Kompromiss".

Tempelhofer Feld: Doch keine Wohnungen?

In einem weiteren umstrittenen Punkt gab es ebenfalls eine Einigung: "Das Tempelhofer Feld wird nicht angefasst in dieser Legislaturperiode", sagte Grünen-Politikerin Jarasch. Ob auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens Tempelhof zumindest eine Randbebauung möglich sein sollte, war in den vergangenen Monaten immer wieder ein Diskussionsthema. CDU und FDP in Berlin hatten das gefordert, aber auch die SPD.

Linke-Kultursenator Lederer sagte, das zentrale Ziel sei, bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen und die Rechte der Mieter zu stärken. Der neue Senat werde die Bezirke beim Erlass neuer Milieuschutzgebiete unterstützen. Lederer kündigte auch ein Mietkataster an, das Markttransparenz ermöglichen solle, und den Ausbau unabhängiger Mieterberatung. Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften sollen ihren Bestand außerdem sowohl durch Neubau als auch durch Ankauf weiter ausbauen, wie Lederer sagte.





