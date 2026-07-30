In Wolfsburg, Ingolstadt und Schweinfurt steigen die Erschwinglichkeitswerte für Wohneigentum – aber nicht weil der Markt boomt, sondern weil die Nachfrage sinkt, wie der Interhyp-IW-Index zeigt. Preisabschläge gibt es flächendeckend für schlechtere Effizienzklassen.
Solar, Fernwärme, Gas oder Öl – je nach Energieträger entwickeln sich Angebotspreise für Wohnimmobilien in den deutschen A-Städten unterschiedlich. Eine Analyse der acht größten deutschen Städte.
München, Köln, Hamburg legen zu – Berlin verliert. Real bleibt vom Mietwachstum kaum etwas übrig. Was der aktuelle GREIX-Mietpreisindex über den deutschen Wohnungsmarkt verrät.
Steigende Zinsen drücken die Immobilienpreise, die Baukrise treibt sie hoch – der Wohnungsmarkt stagniert, heißt es im Kommentar zum aktuellen Empirica-Index. "Silver Tsunami" und "falscher Neubau" seien Mythen. Das eigentliche Problem: Bauen ist zu teuer, Bauland zu knapp.
In 160 deutschen Regionen reichen weniger als 15 Prozent des Haushaltseinkommens für den Wohnungskauf – und schlägt das Mieten. Neue Ergebnisse aus dem Postbank Wohnatlas 2026.
Die inserierten Wohnungsmieten kletterten bundesweit um vier Prozent, in Köln sogar um 7,9 Prozent, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) berichtet. Beim Kauf hingegen: nur 0,8 Prozent mehr – bei einem deutlich gewachsenen Angebot.
Infrastruktur ist derzeit der einzige Lichtblick. Beim Wohnungsneubau ist erst 2027 eine leichte Erholung in Sicht. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum investieren? Die neue Prognose von EY-Parthenon liefert ernüchternde Antworten – aber auch konkrete Signale.
Wärmepumpen auf Rekordhoch, fossile Heizkessel auf dem Rückzug – doch zwischen Klimazielen und Sparzwängen verschieben sich die Spielregeln. Was Eigentümer aus der aktuellen IW-Analyse mitnehmen können.
Der Wohnungsbestand in Deutschland ist seit 2015 fast viermal schneller gewachsen als die Bevölkerung, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Trotzdem bleiben Wohnungen in den Ballungsräumen knapp. Was steckt dahinter?
Die Zahl der Baugenehmigungen ist in DEutschland zuletzt deutlich gestiegen – doch wo entstehen tatsächlich neue Wohnungen? Eine Geomap-Analyse zeigt die Schwerpunkte bis Ende 2028 nach Städten und Regionen.
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Starkregen, Hagel, Überschwemmungen, Hitze, Trockenheit, Waldbrände – ein neues Open-Source-basiertes Tool soll Immobilieninvestoren dabei helfen, die finanziellen Risiken des Klimawandels direkt in die Kalkulationen einzubauen.
PropTechs wachsen auf Rekordniveau – doch strategisches Kapital aus der eigenen Branche bleibt die Ausnahme. Der neue Blackprint-Report macht den Widerspruch messbar.
Die Preise für einzelne Leistungen im Wohnungsneubau haben nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes deutlich angezogen – im Durchschnitt um fünf Prozent. Was sich besonders verteuert hat.
Argetra erwartet mehr als 15.000 zwangsversteigerte Objekte und Verkehrswerte auf Rekordhoch. Damit bietet der Markt Investoren 2026 ungewöhnlich viele Einstiegschancen – trotz oder gerade wegen der Insolvenzkrise.
Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen entwickeln sich im Juni seitwärts – während Mieten weiter steigen, bleibt der Kauf von Wohneigentum attraktiv. Das sind die aktuellen Daten aus dem Europace Hauspreisindex (EPX).
Sechs europäische Länder begünstigen Käufer von Wohneigentum steuerlich – Deutschland nicht. Wer kauft, um zu vermieten, steht hierzulande deutlich besser da. Eine neue Analyse zeigt, wie das geändert werden kann.
Noch kaufen institutionelle Investoren am deutschen Wohnungsmarkt selektiv ein, wie die großen Maklerhäuser berichten – im zweiten Halbjahr dürfte sich die Nachfrage beleben. Das hat auch mit der Bundesregierung zu tun. Wo Kapital hinfließen soll.
Steigende Kosten, wachsender Aufwand – aber die Vergütung zieht nicht mit. Unser kostenloser Leitfaden zeigt, wie Sie Grundhonorar und Sonderleistungen klar trennen, rechtssicher vereinbaren und Honoraranpassungen souverän kommunizieren.
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