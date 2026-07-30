Markt kehrt Schritt für Schritt zurück Diese Wohnimmobilien stehen auf Kauf bei Investoren

Noch kaufen institutionelle Investoren am deutschen Wohnungsmarkt selektiv ein, wie die großen Maklerhäuser berichten – im zweiten Halbjahr dürfte sich die Nachfrage beleben. Das hat auch mit der Bundesregierung zu tun. Wo Kapital hinfließen soll.