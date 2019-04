Studie: Ende des Booms im Wohnungsbau in Sicht

Bild: Haufe Online Redaktion Aufträge sind da, aber es fehlt an Fachkräften, um den Wohnungsbau voranzutreiben

Auftragsstau, zu wenige Fachkräfte und ein Mangel an Flächen sorgen dafür, dass das Wachstum im Wohnungsbau nachlässt, heißt es in einer Studie von EY Parthenon. An der Preisdynamik ändert sich jedoch vorerst nichts. Hier sieht das Beratungsunternehmen Möglichkeiten in der Modulbauweise.