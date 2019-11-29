Mit 1.568 (plus 19 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025) aktiven PropTechs erreichte der deutsche Markt zum Stichtag 30.6.2026 ein neues Allzeithoch. 144 Neugründungen markieren außerdem das stärkste erste Halbjahr seit Erhebungsbeginn 2021 und ein Plus von 74 Prozent im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2025.

Doch strategisches Kapital aus der eigenen Branche bleibt mit rund acht Prozent der Investments die absolute Ausnahme. Ergebnisse aus dem neuen Blackprint-Report.

Kapital: Wie am PropTech-Markt investiert wird

Getragen wird das Wachstum am PropTech-Markt von vielen schlanken, jungen Teams. Die Konsolidierung durch wirtschaftliche Schieflagen bleibt mit rund sieben Prozent stabil. Zugleich verschieben sich sowohl Gründungen als auch Kapital sichtbar in bestands-, sanierungs- und betriebsnahe Segmente – dorthin, wo der regulatorische und operative Handlungsdruck besonders hoch ist.

Mit 272,3 Millionen Euro verzeichnete das Wagniskapital den schwächsten Auftakt eines ersten Halbjahres seit Erhebungsbeginn, wie es in dem Report heißt. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 registriert Blackprint in diesem Segment ein Minus von 42 Prozent. Fremdkapital liegt mit 1.128 Millionen Euro weiter vor dem Wagnis- beziehungsweise Eigenkapital, ist jedoch zu rund 94 Prozent von einem einzelnen Großfall geprägt.

Die Studienautoren schließen daraus, dass derzeit eher projekt- und assetnahe Finanzierungen mit Cashflows den Markt dominieren. Parallel schrumpfte die Geberbasis auf 126 Kapitalgeber, das sind 37 Prozent weniger im Jahresvergleich. An der Spitze der aktivsten Investoren stehen öffentlich getragene Frühphaseninvestoren, während strategisches Kapital aus der eigenen Branche mit rund acht Prozent der Investments die Ausnahme bleibt.

Wohin das Kapital fließt: Energieeffizienz führt

Bei der Kapitalallokation führte im ersten Halbjahr 2026 Energieeffizienz mit einem Anteil von 16 Prozent, gab aber nach dem Höchststand im ersten Halbjahr 2026 erstmals leicht ab um 0,4 Prozentpunkte. Es folgen das Segment Sanieren & Bauen im Bestand (13 Prozent) und Planen & BIM (elf Prozent).

Zusammen mit Vermarktung und Bewirtschaften und Instandhalten (jeweils rund zehn Prozent) bildeten bau-, bestands- und betriebsnahe Segmente den Schwerpunkt. Am deutlichsten gewonnen haben die Segmente "Vermarktung, Vermietung und Verkauf" und "Bewirtschaften und Instandhalten" (jeweils plus 0,4 Prozentpunkte) sowie "Planen und BIM" (plus 0,2 Prozentpunkte).

Software- und kapitalmarktnahe Bereiche wie Finanzieren, Bewerten & Investieren (sechs Prozent) und Asset- & Portfoliomanagement (drei Prozent) verharrten dagegen am Rand, während umsetzungsnahe Anwendungen im Bestand von klaren regulatorischen Zielvorgaben getragen werden.

Innovation: Was Entscheider wissen müssen

Die sieben führenden PropTech-Standorte sind zugleich die sieben Immobilienhochburgen: Rund 49 Prozent aller aktiven PropTechs sitzen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart.

Berlin bleibt mit 308 PropTechs Nummer eins. Am dynamischsten wächst der Markt in der zweiten Reihe: Köln (plus 19 Prozent auf 57) und Stuttgart (plus 13 Prozent auf 53) schieben sich erstmals vor Frankfurt am Main (52), das als einziger Standort stagniert.

Diese Standortlogik ist laut Blackprint-Report für alle Marktseiten aufschlussreich: Entscheider finden relevante Lösungspartner verlässlich dort, wo sie ohnehin tätig sind, und Gründer profitieren von der Nähe zu Kunden, Kapital, Talent und Förderung.

Auf Ebene der Metropolregionen zeigte sich im ersten Halbjahr 2026 ein dynamischeres Bild als auf Stadtebene: Rund 82 Prozent aller aktiven PropTechs sind in einer Metropolregion angesiedelt. Auffällig ist die Verschiebung der Wachstumspole: Rhein-Ruhr legte mit rund 15 Prozent am kräftigsten zu, gefolgt von Rhein-Main (plus fünf Prozent), während die Region Berlin/Brandenburg auf Vorjahresniveau stagnierte.

Ein wachsender Teil junger Unternehmen entsteht außerhalb der klassischen Zentren in der Kategorie "Sonstige Gebiete", die um 17 Prozent zulegte. Für Entscheider heißt das laut Blackprint konkret: Der relevante Suchraum für Partnering, Scouting und Kooperationen ist die eigene Metropolregion, nicht die einzelne Stadt – und dieser Verbund wird landesweit dichter. Innovation rückt näher an die Standorte, an denen die Branche zu Hause ist.

Blackprint PropTech-Report: Methodik

Der Report der auf Digitalisierung im Bau- und Immobiliensektor spezialisierten Backprintpartners GmbH dokumentiert und analysiert halbjährlich seit 2021 die Entwicklung von PropTech Startups mit Sitz in Deutschland, die in den vergangenen zehn Jahren gegründet wurden. Die Ergebnisse basieren auf Datenerhebungen aus primären und sekundären Quellen sowie der Blackprint-Datenbank.

Neu erfasst werden in der aktuellen Ausgabe gebäude- und liegenschaftsgebundene Energielösungen – von Mieterstrom über Speicher bis Submetering. Die Lösungen werden von der reinen Energiewirtschaft abgegrenzt. Hintergrund ist die Anpassung des Marktes an die großen Veränderungstreiber, von ESG-Regulatorik und Energiewende bis zu KI.

Zum aktuellen Blackprint PropTech Report

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