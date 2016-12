24.11.2016 | News Comdirect

Studie: 179 von 544 Fintech-Unternehmen sitzen in Berlin

Bild: Statista

Von den 544 Finanz-Start-ups (Fintechs) in Deutschland waren laut einer Studie der Bank Comdirect Ende September alleine 179 in Berlin ansässig. Damit sei der Abstand zu München (62), Frankfurt am Main (58), Hamburg (53) und Köln (19) sehr groß. "Berlin ist in einer anderen Liga", so Comdirect-Chef Arno Walter.mehr