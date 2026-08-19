Startup

Das Haus des Finanzmanagements
Das Haus des Finanzmanagements
Finanzmanagement in Start-ups und Scale-ups

Das Haus des Finanzmanagements - eine Struktur für den CFO-Bereich

Viele Finance-Verantwortliche in Start-ups und Scale-ups stehen in rascher Folge vor immer neuen, oft unbekannten Herausforderungen. In dieser Serie stellt Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, selbst erfahrene CFO, die zentralen Funktionen und Aufgaben im Finance-Bereich vor. Dazu ordnet sie die jeweilige Rolle von CFOs in der Entwicklung des Unternehmens wie auch des Finance-Bereichs im Besonderen ein. 
Systeme_Datenlandschaft_EU_Regulierung_Flagge
Systeme_Datenlandschaft_EU_Regulierung_Flagge
Überblick

Die geplante EU Inc. – Eine neue europäische Rechtsform für Start-ups und innovative Unternehmen

Mit der Ankündigung einer paneuropäischen Unternehmensrechtsform, der „EU Inc.“, sorgte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos für große Aufmerksamkeit im europäischen Gründungs-Ökosystem. Das Vorhaben markiert einen möglichen Wendepunkt für den europäischen Binnenmarkt und zeigt den politischen Willen, bürokratische Hürden für innovative Unternehmen grundlegend abzubauen.
Ark Klimate
Ark Klimate
Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Ark Climate: Software hilft Städten, Klimaschutz effizient umzusetzen

Städte sind zentral für den Klimaschutz. Doch wirken ihre Maßnahmen, wie z.B. Förderprogramme, überhaupt? Und wie lässt sich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessengruppen koordinieren? Eine ehemalige McKinsey-Beraterin unterstützt Städte bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Dazu hat sie eine Software gebaut, die genau auf deren Bedarfe zugeschnitten ist.
Socialbee Bewerbungsgespräch
Socialbee Bewerbungsgespräch
Zukunftsmacher: Impact-Start-ups, die wirken

Socialbee: Jobvermittlung, die anders rechnet

2015 flüchteten tausende Menschen nach Deutschland. Ein Jahr später gründete Zarah Bruhn „Socialbee“. Ihre Idee: Zeitarbeit für Geflüchtete als Non-Profit-Organisation. Die Einnahmen sollten ihre Betreuung und Qualifizierung finanzieren. Das Geschäftsmodell hat sich gewandelt, das Anliegen nicht: eine erfolgreiche Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt. Teil 11 unserer Serie „Zukunftsmacher“.
Pommes
Pommes
Unternehmenserfolg

Mitarbeiterkapitalbeteiligung: Einen Anteil für jeden

Am 1. Januar 2024 ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz in Kraft getreten, welches Änderungen im Gesellschaftsrecht, dem Kapitalmarktrecht und dem Steuerrecht mit sich bringt. Das hat Auswirkungen auf die Mitarbeiterkapitalbeteiligung, die in Zeiten des Fachkräftemangels - sowohl für Startups als auch für etablierte Unternehmen - eine interessante Möglichkeit ist, um als Arbeit­geber dauerhaft attraktiv zu sein.
Seim, Holger
Seim, Holger
Lerntool Blinkist

Vom Buch zur ganzheitlichen Lernerfahrung

Ein Sachbuch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen und daraus zu lernen, erfordert Zeit, die viele Menschen nicht haben. Das 2012 gegründete Berliner Startup Blinkist erkannte darin eine Geschäftsidee und fasst die Kernaussagen so zusammen, dass sie in nur 15 Minuten über eine App zu lesen oder zu hören sind. Im Interview verrät Mitgründer Holger Seim, was den Hype von Blinkist ausmacht, welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt und welche Pläne das Unternehmen hat.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Startup)
Haufe Shop: (Ge)Gründet!
(Ge)Gründet!

Anastasia Barner, Deutschlands jüngste Gründerin, gewährt mit ihrem Buch einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Gründerszene. Sie erklärt, was es bedeutet zu gründen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Auch schwierige Themen wie Insolvenz, Burnout, Konsum und Vorurteile spricht sie an.
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Green Tech Social Entrepreneurship Nachhaltigkeit Künstliche Intelligenz (KI) Digitalisierung Immobilienwirtschaft Wohnungswirtschaft PropTech Immobilien-Podcast Unternehmen Kreislaufwirtschaft Investment Immobilienmarkt Immobilienbranche Recht Innovation Gesellschaftsrecht Klimaschutz Software ESG (Environmental Social Governance) Finanzmanagement CFO Beteiligung Immobilien Gründung Energiemanagement Unternehmenssteuerung Personalentwicklung Abfallmanagement Immobilien-Software