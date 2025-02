Ressourcenschonendes Bauen und die grüne Transformation des Gebäudebestands sind keine Selbstläufer. Die Immobilienbranche braucht praxisnahe Lösungen, die wirtschaftlich sinnvoll, EU-Taxonomie-konform und rechtssicher sind. Peter Bachmann von Circular Skills spricht darüber im L'Immo-Podcast.

Bau- und Immobilienstrategen brauchen Steuerungssysteme, die Unternehmen und Projekte fit für die ESG- und EU-Taxonomie-Anforderungen der Zukunft machen. Ressourcenschonendes Bauen und die grüne Transformation des Bestands sind keine Selbstläufer. Sie wollen als wichtiger Teil des Wirkens in der Immobilienbranche auch aktiv gestaltet sein. So sind die Themen Materialgesundheit, Biodiversität, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft fast an jedem Stand der Industriemesse Bau 2025 diskutiert worden.

Gastegeber Jörg Seifert spricht im L'Immo-Podcast mit Peter Bachmann, Gründungsgesellschafter des Startups Circular Skills. Sein Unternehmen bietet nachhaltige und zirkuläre Produkt-, Immobilien- und Energiekonzepte. Es entwickelt praxisnahe Lösungen für die Bau- und Immobilienwirtschaft, die sowohl wirtschaftlich sinnvoll, anschlussfähig an die EU-Taxonomie, aber auch rechtssicher sind. Ein Talk über strategische Beratung, Nachhaltigkeitsberichte, Bilanzierung und praktische Circularity-Bewertung.

