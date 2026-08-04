Kreislaufwirtschaft

Bioökonomie Feldtag
Bioökonomie Feldtag
Reallabor für neues Wirtschaften

Wie das Rheinische Revier zur Modellregion für Bioökonomie wird

Bioökonomie setzt auf Kreisläufe und Erhalt von Ressourcen, nicht auf die Logik von Herstellen, Nutzen, Wegwerfen. Im Rheinischen Revier zwischen Köln, Mönchengladbach und Aachen entsteht dafür eine Modellregion für diese neue Art des Wirtschaftens. Anke Krüger, stellvertretende Leiterin der Koordinierungsstelle BioökonomieRevier am Forschungszentrum Jülich, erklärt, was Unternehmen hiervon lernen können.
BAUM | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2026
BAUM | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2026
BAUM | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis

Fünf Persönlichkeiten für nachhaltige Transformation geehrt

Von Klimaforschung über ökologisches Design bis hin zu partizipativer Demokratie – BAUM e.V. zeichnet in diesem Jahr fünf Persönlichkeiten aus, die auf sehr unterschiedliche Weise zur nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. Die Preisverleihung wirft ein Schlaglicht auf Akteure, die Nachhaltigkeit nicht nur denken, sondern konsequent umsetzen.
Koop, Urte
Koop, Urte
Verpackungsverordnung

PPWR: Beiersdorf spart tausende Tonnen Plastik

Die neue europäische Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) wird ab dem 12. August verbindlich gelten – und damit neue Vorgaben zu Recycling und Mehrwegquoten, Beschränkungen für die Ewigkeitschemikalien PFAs und unnötige Verpackungen. Für Unternehmen wie Beiersdorf eine riesige Aufgabe mit vielen Herausforderungen. Wir haben bei Urte Koop, Principal Scientist Sustainability bei Beiersdorf, nachgefragt.
frau arbeitet praezise in schmuck oder feinwerkstatt
frau arbeitet praezise in schmuck oder feinwerkstatt
Kreislaufwirtschaft

Recht auf Reparatur: Gesetzentwurf stärkt Verbraucher und belastet Handel

Mitte Januar 2026 hat das Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des EU-Rechts auf Reparatur vorgelegt. Während die Zielsetzung grundsätzlich begrüßt wird, warnt der Digitalverband Bitkom vor erheblichen Belastungen für den Handel, insbesondere durch erweiterte Informationspflichten und die verpflichtende Ersatzteilvorhaltung über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren.
Verpackung Folie
Verpackung Folie
Die neue europäische Verpackungsverordnung PPWR

PPWR in der Praxis – Handlungsempfehlungen für Verpackungshersteller und Produktverkäufer

Die Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung stellt die Branche vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Post-Consumer-Rezyklaten. Die regulatorisch geforderten Mindesteinsatzquoten für Rezyklate und die damit einhergehende, zunehmende Marktnachfrage führen zu einem signifikanten Anstieg des Bedarfs an PCR-Materialien. Das sollten Verpackungshersteller nun tun.
Recycling Müll Grafisch
Recycling Müll Grafisch
Die neue europäische Verpackungsverordnung PPWR

Recyclingverfahren: Herausforderungen der Rezyklatbeschaffung

Die Beschaffung hochwertiger Materialien aus Post-Consumer-Recycling steht vor enormen Hürden. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Recyclingverfahren – vom mechanischen bis zum chemischen Recycling – und zeigt auf, warum trotz technologischer Fortschritte eine Versorgungslücke droht. Welche Lösungen gibt es für Industrie und Politik, um diese Herausforderung zu meistern?
DW 04 2025
DW 04 2025
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 04/2.025

Reduce. Reuse. Recycle – neues Bauen: Konzepte, Verfahren, Lösungen

Schwindende Rohstoffreserven, knapp werdende Deponieräume und immense Treibhausgasemissionen – die bisher verbreitete Art des Bauens ist nicht mehr zeitgemäß, die Bauwirtschaft benötigt neue Impulse. Mit Blick auf das ressourcenschonende, kreislaufgerechte Bauen sind viele Fragen jedoch noch ungeklärt. Einige Beispiele und grundlegende Überlegungen geben Orientierung.
DW 05 2024
DW 05 2024
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 05/2.024

Bestandsentwicklung – technische und organisatorische Lösungen

Angesichts der Herausforderungen des Klima- und des demografischen Wandels sowie vor dem Hintergrund gesunkener Neubauzahlen liegt der Fokus auf der Erneuerung und Weiterentwicklung des Bestands. Modernisierungs-, Erweiterungs- und Umnutzungsmaßnahmen greifen oft ineinander – mit neuen baulichen Ansätzen und Produktinnovationen. Wir stellen Beispiele vor.
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Haufe Shop: Praxishandbuch Abfallmanagement
Praxishandbuch Abfallmanagement

Alles Wissenswerte zum Thema Entsorgung! Leicht verständlicher Praxisleitfaden zu Aufbau, Gestaltung und Leitung von Entsorgungsprozessen. So werden Recyclingstrategien aufgebaut, effiziente und automatisierte Prozesse sichergestellt und hochwertige Abfallqualitäten gebildet.
Haufe Shop: Circular Economy in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Circular Economy in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Das Konzept zirkulären Wirtschaftens hat durch die Anerkennung von ESG-Zielen enorm an Bedeutung gewonnen. Das Buch betrachtet zirkuläres Bauen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und beleuchtet zukunftsweisende Konzepte unter wirtschaftlichen, regulatorischen und rechtlichen Aspekten. 
Fachbeiträge & Kommentare
EU-Taxonomie – Anforderunge... / 4 Delegierter Rechtsakt Umwelt
Beitrag
EU-Taxonomie – Anforderunge... / 2.3 Umweltziele
Beitrag
EU-Taxonomie – Anforderunge... / Literaturtipps
Beitrag
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 3.1 Grundlagen der ESRS
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 4 Angaben im Einzelnen (Abs. 3)
Kommentar
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