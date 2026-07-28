Lieferkette

Frau mit roten Handy am tippen
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Digitaler Produktpass

Batteriepass ab 2027: Neue Testumgebung für Unternehmen ist online

Seit dem 24. Juni 2026 ist die Testumgebung für den Digitalen Batteriepass online. Mit elf Testszenarien und einer Datenvalidierung können Hersteller, Importeure und Softwareanbieter jetzt prüfen, ob ihre Systeme für den ab Februar 2027 verpflichtenden EU-Batteriepass parat sind. Unterstützt haben das Projekt mehr als 100 Partner aus der Batteriebranche. Der Batteriepass gilt als Pilot für den künftigen Digitalen Produktpass für fast alle Waren in der EU.
Tablet tippen
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Digitaler Produktpass

Noch fehlt häufig die Datengrundlage für den Digitalen Produktpass

Ab Juli 2026 geht das EU-Register für digitale Produktpässe an den Start. Die ersten verpflichtenden Produkte folgen 2027 – allen voran Batterien, später Textilien, Elektronik und Möbel. Nachhaltigkeitsverantwortliche, die jetzt keine Datenstrategie aufbauen, stehen bald auf wechselndem Grund. Was Unternehmen konkret vorbereiten müssen und wo Anspruch und Wirklichkeit noch auseinanderliegen.
Umweltbericht_zwei Menschen in Warnwesten
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LkSG: Umfassende Auswertung von 313 Berichten

„Beschwerdeverfahren sind das wichtigste Instrument für Risiken bei indirekten Lieferanten“

Das UN Global Compact Netzwerk Deutschland hat erstmals alle öffentlichen 313 BAFA-Berichte aus der ersten LkSG-Berichtsphase (2023/2024) ausgewertet – rund 42.000 Datenpunkte von 254 Unternehmen. Das Ergebnis ist differenziert: Managementsysteme wurden zwar flächendeckend aufgebaut. Doch ob sie tatsächlich greifen, zeigt erst der Blick auf Verstöße, Beschwerdeverfahren und die Tiefe der Lieferkette.
Artenvielfalt_Raupe auf Kinderhand
Artenvielfalt_Raupe auf Kinderhand
Leitfaden Textilbranche

Neue Studie: So kann Biodiversität in Textilstandards gestärkt werden

Laut Studien ist die Textilbranche weltweit der viertgrößte Verursacher von Druck auf die Biodiversität. Angesichts verschärfter Berichtspflichten rückt der Erhalt der natürlichen Ökosysteme ins Zentrum des Risikomanagements. Der neue „Easy Guide: Biodiversitätskriterien in Standards der Textil- und Bekleidungsindustrie“, herausgegeben vom Global Nature Fund und der Bodensee-Stiftung, liefert eine Orientierungshilfe.
Arzt sieht an Monitor medizinische Daten an, Netzwerk fuer Medizi
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Nachhaltige Digitalisierung

Blauer Engel für grüne Software: Bedeutung, Praxis und erste Auszeichnungen

Software bestimmt in zunehmendem Maße, wie viel Energie IT-Systeme verbrauchen und welche Hardware-Lebensdauer möglich ist. Das überarbeitete Siegel „Blauer Engel für ressourcen- und energieeffiziente Software“ setzt hier neue Maßstäbe. Für Nachhaltigkeitsprofis entsteht ein strategisch relevantes Steuerungsinstrument zwischen Green-IT, Beschaffung und ESG-Reporting.
Net-Zero Wald
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Lieferkette

Insetting – Klimaschutz in der eigenen Lieferkette effektiv umsetzen

Insetting als Bestandteil der Klimaschutzstrategie ist noch relativ neu und unterscheidet sich deutlich vom herkömmlichen CO₂-Offsetting: Die Emissionsreduktion findet direkt in der eigenen Wertschöpfungskette statt. Das Praxisbeispiel der Pano Verschluss GmbH zeigt, wie durch die Zusammenarbeit mit dem Weißblechlieferanten ArcelorMittal ein messbarer Beitrag zum Klimaschutz innerhalb der Lieferkette erzielt werden kann.
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Praxishandbuch für den Mittelstand: Technischer Einkauf
Technischer Einkauf

Mit niedrigen Einkaufskosten und Versorgungssicherheit können Einkäufer:innen für das Unternehmen signifikante Wettbewerbsvorteile erzielen. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt das Buch die komplette Prozesskette der Beschaffung und mögliche Verbesserungspotenziale auf.
Fachbeiträge & Kommentare
Zur Notwendigkeit von Nachh... / 3.3 Nachhaltiges Lieferkettenmanagement (Sustainable Supply Chain Management) durch den Vorstand
Beitrag
Zur Notwendigkeit von Nachh... / Literaturtipps
Beitrag
Zur Notwendigkeit von Nachh... / 1 Einführung
Beitrag
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 5 CSRD-Umsetzungsgesetz: Änderungen
Kommentar
Bertram/Kessler/Müller, Hau... / 6.5 Berichterstattung über die Wertschöpfungskette (§ 289c Abs. 4 HGB-E)
Kommentar
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