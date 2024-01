PFAS in der Lieferkette: Neue EU-Regelung auf dem Weg

Bild: Roy Buri/Pixabay PFAS werden unter anderem in Solarpaneelen verwendet

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) sind in aller Munde, aber leider nicht nur dort. Einmal freigesetzt, bleiben sie lange in der Umwelt, reichern sich über die Nahrungskette an, können Mensch und Umwelt schädigen und über große Entfernungen transportiert werden. Als sog. Ewigkeitschemikalien sind sie daher weltweit in Gewässern, Böden, Pflanzen, Tier und Mensch nachweisbar. Verwendet werden PFAS u.a. in Mobiltelefonen, Windturbinen, kosmetische Produkte, Solarpaneelen, medizinischen Geräten und Regenjacken.