Psychoakustik: Untersuchung zu technischen Lärmschutzmaßnahmen

Bild: Pixabay/Pete Linforth Bei den Versuchspersonen wurden EEG-Untersuchungen und EKG-Messungen durchgeführt. Der Test wurde mit Standmixern durchgeführt.

Obwohl in den letzten Jahren viele vergleichsweise leise Fahrzeuge, Maschinen und Geräte auf den Markt gebracht wurden, steigt die Anzahl an technischen Geräten und potentieller Lärmquellen in Betrieben. Geräte mit hoher Lärmbelastung sollten deshalb geräuschoptimiert werden. Anhand von Standmixern in der Lebensmittelverarbeitung wurden in einer Studie Anpassungsmaßnahmen untersucht.