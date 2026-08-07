Lärmschutz

Arbeitszimmer
Arbeitszimmer
Lärmschutz gegen Stress und Krankheiten

Lärmbelästigung am Arbeitsplatz: Grenzwerte und Maßnahmen

Lärm bei der Arbeit stört nicht nur die Konzentration und die Kommunikation zwischen den Kollegen, sondern ist häufig auch Ursache von Stress und Krankheiten. Beim Lärmschutz im Unternehmen werden aber häufig Fehler gemacht. Das liegt unter anderem auch daran, dass oft nicht klar ist, was Lärmbelästigung bzw. -belastung überhaupt ist. Was sagen die Regelwerke über den Lärmschutz? Und wie sollten Arbeitgeber beim Lärmschutz im eigenen Betrieb vorgehen?
Bauarbeiter Helm weiß Gehörschutz
Bauarbeiter Helm weiß Gehörschutz
Berufsbedingte Schwerhörigkeit

Ototoxische Gefahrstoffe und Lärm: Gefährliche Mischung für die Ohren

Lärmschwerhörigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Berufskrankheiten, besonders in Branchen wie Bau und Metallverarbeitung. Ototoxische Stoffe können das Gehör zusätzlich schädigen, wobei eine Kombination mit Lärmbelastung das Risiko erhöht. Präventive Maßnahmen, wie Lärmschutz und die Reduzierung der Exposition gegenüber schädlichen Stoffen, sind entscheidend, um irreversible Hörschäden zu vermeiden.
Lärm Schall Schallwelle Frequenz
Lärm Schall Schallwelle Frequenz
Lärmbelastung in der Lebensmittelverarbeitung

Psychoakustik: Untersuchung zu technischen Lärmschutzmaßnahmen

Obwohl in den letzten Jahren viele vergleichsweise leise Fahrzeuge, Maschinen und Geräte auf den Markt gebracht wurden, steigt die Anzahl an technischen Geräten und potentieller Lärmquellen in Betrieben. Geräte mit hoher Lärmbelastung sollten deshalb geräuschoptimiert werden. Anhand von Standmixern in der Lebensmittelverarbeitung wurden in einer Studie Anpassungsmaßnahmen untersucht.
moderne Arbeitsplätze in Smart Office
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Lärm im Arbeitsalltag

Wie wirken Schallschutzwände im Büro?

Durch das Aufstellen von Schallschutzwänden erhoffen sich die Mitarbeitenden eine Verbesserung der akustischen Situation. Vor allem unerwünschte Geräusche – wie die Gespräche von anderen Personen – sollen dadurch geschluckt und somit kaum noch hörbar werden. Arbeitgeber wollen durch verbesserten Schallschutz das Wohlbefinden und die Produktivität der Beschäftigten verbessern. Unser empfindliches Gehör macht das aber zu keiner einfachen Aufgabe.
Großraumbüro Büro leer
Großraumbüro Büro leer
Schallschutz und Raumakustik

Lärmschutz im Büro – Was tun gegen Lärm im Arbeitsumfeld?

Bürolärm ist ein ständiger Begleiter im modernen Arbeitsalltag. Oft wird unterschätzt, welchen Einfluss Lärm auf die Beschäftigten hat. Dabei empfinden viele Menschen gerade den Lärm in Mehrfachpersonenbüros als große Störquelle. Lärmbedingter Stress beeinflusst die Produktivität: Er kann die Konzentrationsfähigkeit stören und zu Gesundheitsschäden, Fehlzeiten und Unfällen führen. Erfahren Sie hier, welche effektiven Strategien es gibt, um Ruhe und Konzentration für die Beschäftigten zurückzugewinnen.
DW 11 2020
DW 11 2020
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 11/2.020

Schall- und Brandschutz

Das Bauen im städtischen Raum bringt durch Verkehrs- oder Gewerbelärm oft erhöhte Anforderungen mit sich; Wünsche und Bedürfnisse von Bewohnern haben sich ebenfalls gewandelt. Schallschutz und lärmrobustes Bauen werden daher wichtiger. Doch auch beim Brandschutz steigen die Anforderungen und Möglichkeiten. Hier spielen technische Entwicklungen und clevere bauliche Lösungen eine zunehmende Rolle.
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Fachbeiträge & Kommentare
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 4.2.10 Schallschutz
Kommentar
zfs 06/2026, zfs Aktuell / 2.1 Lärmschutz während der Fußballweltmeisterschaft 2026
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Stress / 3.1 Verringerung von bedingungs- und personenbezogenen Stressoren
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Dr. Werner Niedenführ, WEG ... / 2. Festlegung von Durchführungsvorgaben
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§ 33 Planfeststellungsrecht / 1. Schallimmissionen
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