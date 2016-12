22.12.2016 | News Destatis

Baugewerbe: Immobilienboom beschert höchsten Oktober-Umsatz seit 1999

Bild: Corbis

Das Baugewerbe in Deutschland meldet den besten Oktober seit mehr als fünfzehn Jahren: Rund 6,8 Milliarden Euro Umsatz verbuchte die Branche laut dem Statischen Bundesamt (Destatis). Das ist ein Plus von 0,3 Prozent zum Oktober 2015 und der höchste Wert in einem Oktober seit 1999 mit 7,6 Milliarden Euro. Und die Auftragsbücher sind weiterhin gut gefüllt.mehr