Bewertung

Figuren stehen auf Papier mit Paragraphen
Figuren stehen auf Papier mit Paragraphen
BFH

Ableitung des Anteilswerts einer Kapitalgesellschaft aus Verkäufen zwischen fremden Dritten

Der Wert von Anteilen an einer nicht börsennotierten Kapitalgesellschaft ist nicht auf den Substanzwert begrenzt, wenn eine Ableitung des (niedrigeren) gemeinen Werts aus Verkäufen unter fremden Dritten, die weniger als ein Jahr zurückliegen, möglich ist. Zur Ableitung des gemeinen Werts aus Verkäufen zwischen fremden Dritten können solche Verkäufe nicht herangezogen werden, bei denen über Jahre hinweg regelmäßig derselbe Preis zugrunde gelegt wird.
Richter im Gerichtssaal
Richter im Gerichtssaal
BFH

Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft als Schenkung

Leistung im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ist jedes Tun, Dulden oder Unterlassen, das die Hingabe von Vermögen bewirkt. Auch die Abtretung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft an diese selbst erfüllt den Leistungsbegriff. § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG fingiert eine Schenkung. Die Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG ist nach den Regeln des § 11 des BewG zu ermitteln.
Blockchain Token Tokenisierung
Blockchain Token Tokenisierung
Markets in Crypto-Assets Verordnung (MiCA-VO)

Bewertung der Vermögenswertreserve nach der MiCA-VO – Bestimmung der Marktpreise von Crypto Assets

Mit der sog. Markets in Crypto Assets-Verordnung (kurz MiCA-VO) schafft die EU konkrete Regelungen für bestimmte Kryptowerte sowie Dienstleister, deren Geschäftsmodelle auf bestimmten Kryptowerten basieren. Interessant in diesem Rahmen ist auch die Bewertung des Reservevermögens, welches u.a. für die Bilanzierung künftig Bedeutung haben dürfte.
Häuser Modellhäuser Siedlung Modell
Häuser Modellhäuser Siedlung Modell

Planen, bauen, bewerten und bilanzieren: Worauf es ankommt

Das Rechnungswesen ist oftmals nicht in der Planung von Bauprojekten involviert. Viele Entscheidungen bzgl. Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen werden in den Unternehmen getroffen, ohne auf das Know-how in der Buchhaltung zurückzugreifen. Der Anlagenbuchhalter sollte sich daher mit seinen Kenntnissen über die Bewertung und Bilanzierung schon während der Planungsphase in die Bauprojekte einbringen.
Arbeitszeugnisse
Arbeitszeugnisse
Haufe Shop

Arbeitszeugnisse

Schnell ein gut formuliertes und rechtssicheres Arbeitszeugnis erstellen - so gehts. Die Autoren beantworten alle Fragen zum Thema Arbeitszeugnis und liefern Ihnen über 1.500 Textbausteine auf Deutsch und auf Englisch, mit stil- und rechtssicheren Formulierungen zu allen wichtigen Kompetenzbereichen - für alle Notenstufen mit jeweils sechs Formulierungsvarianten. So finden Sie problemlos den passenden, individuellen Text für jeden Zeugniskandidaten und jede Zeugniskandidatin.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Bewertung)
Alles zu Bilanzierung und Bewertung: Jahresabschluss
Jahresabschluss

Mit diesem Buch haben Sie alle erforderlichen Informationen an der Hand, um den Jahresabschluss in allen Einzelteilen korrekt zu erstellen. Mit Tipps sowie Gestaltungsmöglichkeiten bei konkreten Bilanzierungsfragen, Anwendungshinweisen sowie fast 200 Beispielen und Grafiken.
Video-Seminar: Einführung in die Erbschaftsteuer
Einführung in die Erbschaftsteuer (Video-Seminar)

Das neue Videoformat #steuernkompakt gibt Ihnen einen fundierten Einblick in die Erbschaftsteuer. Entlang der Chronologie des Erbfalls erläutert der Referent die Grundzüge des Erbschaftsteuerrechts und spricht alle wesentlichen Praxisfragen an. Mit vielen Beispielen und inkl. Skript.
Haufe Shop: Arbeitszeugnisse für den öffentlichen Dienst
Arbeitszeugnisse für den ÖD

Erstellen Sie schnell und effektiv rechtssichere Arbeitszeugnisse. Dieses Buch bietet Ihnen viele Musterzeugnisse für Angestellte des Bundes, der Länder und Kommunen.
Fachbeiträge & Kommentare
Tax Solutions für mehr Effi... / 4 Scheinselbstständigkeits-Check
Beitrag
Tax Solutions für mehr Effi... / 3 Umsatzsteuer Navigator
Beitrag
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 12.4.4 Anwendungsfälle des § 14 Abs 4 KStG
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 2. Ausgewählte Literaturhinweise:
Kommentar
Dötsch/Pung/Möhlenbrock (D/... / 7.3.5 Ermittlung der stillen Reserven bei negativem Eigenkapital (§ 8c Abs 1 S 7 KStG)
Kommentar
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Erbschaftsteuer Urteil Schenkungssteuer Grundstück Bundesfinanzhof (BFH) Umlaufvermögen Vorräte Bilanzierung Rechtsanwalt Grundsteuer Steuerrecht Kapitalgesellschaft BFH-Urteile Rückstellung Immobilien Beteiligung Arbeitszeugnis Abschreibung Recht Anschaffungskosten Handelsbilanz Bilanz Land- und Forstwirtschaft Handelsrecht Bewertungsgesetz Fachbuch Aussetzung der Vollziehung Buchung Energie Kanzlei