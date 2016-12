Wertansatz bei Zugang

22.10.2013 | Top-Thema Umlaufvermögen richtig bewerten

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wie Vorräte oder Forderungen, müssen bei ihrem Zugang sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet werden. Dabei werden nicht alle Aufwendungen, die mit dem Vermögensgegenstand in Verbindung stehen, einbezogen.

Ansatz des Zugangswertes

Geht einem Unternehmen ein Vermögensgegenstand zu, muss dieser in der Handels- und in der Steuerbilanz zu einem bestimmten Wert angesetzt werden. Dieser „Zugangswert“ setzt sich entweder aus den Anschaffungs- oder aus den Herstellungskosten des Vermögensgegenstandes zusammen. Dieser Wert in Höhe der Anschaffungs- oder Herstellungskosten darf in der Handelsbilanz nicht überschritten werden (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) – auch dann nicht, wenn es später aus bestimmten Gründen zu einer Werterhöhung kommt.

Davon abweichend kann in der Steuerbilanz als Zugangswert auch ein anderer, an die Stelle der Anschaffungs- und Herstellungskosten tretender Wert angesetzt werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG).

Die Anschaffungskosten (§ 255 Abs. 1 HGB) setzen sich sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz aus folgenden Aufwendungen abzüglich der Minderungen des Anschaffungspreises (Skonto, Bonus, Rabatt) zusammen:

Aufwendungen für den Erwerb des Vermögensgegenstandes

Aufwendungen, um den Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten (d.h. wenn sie verbraucht, verwertet oder veräußert werden können) Zustand zu versetzen (z. B. Ablade- und Verladekosten)

Aufwendungen, die dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können (d.h. Einzelkosten, wie z. B. Einzelfrachten, und keine Gemeinkosten, wie z. B. Abschreibungen für die Lagerhalle)

Nebenkosten (z. B. Provisionen, Courtage, Kommissionskosten, Zoll, Lagergelder)

Nachträgliche Anschaffungskosten

Beispiele:

Vorräte , die für die Produktion bestimmten Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe und zum Verkauf bestimmten Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

, die für die Produktion bestimmten Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe und zum Verkauf bestimmten Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, gegen verbundene Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sofern diese Forderungen angeschafft wurden. Sie sind mit ihrem Geldwert (sog. Nennwert) einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen.

aus Lieferungen und Leistungen, gegen verbundene Unternehmen oder Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sofern diese Forderungen angeschafft wurden. Sie sind mit ihrem Geldwert (sog. Nennwert) einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Sonstige Vermögensgegenstände.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit dem Kaufpreis zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten (z. B. Bankspesen, Provisionen, Zuzahlungen bei Kapitalerhöhungen) und abzüglich der Anschaffungspreisminderungen (z. B. Übernahmeprovisionen, Bonifikationen) angesetzt.

Die folgenden Vermögensgegenstände werden mit ihren Herstellungskosten bewertet:

Unfertige Erzeugnisse

Unfertige Leistungen, u.a. auch die in Ausführung befindlichen Dienstleistungsaufträge von Dienstleistern

Fertige Erzeugnisse, u.a. auch Bauten bei Bauunternehmern, auch wenn diese z. B. nur den Rohbau zu liefern haben

Wichtig: Sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich müssen die Fertigungseinzelkosten (Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung) als Herstellungskosten angesetzt werden (Aktivierungsgebot).

Hinweis: Die Fertigungsgemeinkosten werden unterschieden: