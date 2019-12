Dr. Ulf-Christian Dißars hat zu verschiedenen Bereichen des Steuerrechts und des Bilanzrechts publiziert. Ein Schwerpunkt der Veröffentlichungen lag dabei auf dem Gebiet des steuerlichen Verfahrensrechts. Er kommentiert in den Kommentaren Schwarz/Pahlke (AO/FGO) und Frotscher/Geurts (EStG).

Dr. Ulf-Christian Dißars ist Prokurist der FIDES Treuhand GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatergesellschaft. Die Gesellschaft betreut schwerpunktmäßig Unternehmen aus dem Bereich der maritimen Wirtschaft, insb. Reedereien und Schiffsgesellschaften. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft in Hamburg hat Dr. Ulf-Christian Dißars rund zwei Jahre in der Finanzverwaltung gearbeitet. 1997 erfolgte die Zulassung als Rechtsanwalt, 2001 als Steuerberater sowie 2006 als Wirtschaftsprüfer.