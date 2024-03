Einzelwertberichtigung bei Kreditinstituten

Bei Kreditinstituten sind Einzelwertberichtigungen (EWB) von Kundenforderungen steuerlich nur unter strengen Voraussetzungen anzuerkennen. Die Finanzverwaltung hat in einem Schreiben Stellung bezogen.

Die Finanzverwaltung hat klargestellt, dass bei Kreditinstituten EWB von Kundenforderungen (§ 15 RechKredV) steuerlich nur anzuerkennen sind, soweit sie im Einklang mit den Grundsätzen des neuen BMF-Schreibens v. 21.3.2024 gebildet werden.

Grundsätze für die EWB

In dem Schreiben erörtert die Finanzverwaltung zunächst die Grundsätze der EWB. So wird klargestellt, dass Geldforderungen in der Steuerbilanz gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 EStG ebenso wie in der Handelsbilanz gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten anzusetzen sind. In der Regel entsprechen diese ihrem Nennwert.

Dauerhafte Wertminderung

Ist allerdings der Teilwert einer Forderung niedriger als ihr Nennwert, weil zweifelhaft ist, ob die Forderung in Höhe des Nennwerts erfüllt werden wird (Ausfallrisiko), kann statt des Nennwerts der niedrigere Teilwert angesetzt werden, wenn die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG).

Abschreibung in der Handelsbilanz

In dem BMF-Schreiben wird darauf hingewiesen, dass eine voraussichtlich dauernde Wertminderung bei Kundenforderungen als Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens gegeben ist, wenn die Minderung bis zum Zeitpunkt der Aufstellung der Bilanz oder dem vorangegangenen Verkaufszeitpunkt anhält. Aber Achtung: Die handelsrechtliche Abschreibung von Umlaufvermögen muss zwar in der Handelsbilanz vorgenommen werden, darf jedoch nicht in die Steuerbilanz übernommen werden.

Das BMF-Schreiben erläutert die Einzelheiten und geht insbesondere auf die EWB dem Grund nach, die EWB der Höhe nach sowie steuerliche Vereinfachungsverfahren ein.

BMF, Schreiben v. 21.3.2024, IV C 6 - S 2171-b/19/10001 :001