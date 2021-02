Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software

Die Finanzverwaltung hat ihre Auffassung zur Nutzungsdauer von Computern und Software geändert. Bisher betrug die Nutzungsdauer für Computer drei Jahre. Diese wird nun auf ein Jahr herabgesetzt.

Abschreibung von Computerhardware und -software

In dem BMF-Schreiben stellt die Finanzverwaltung klar, dass Computerhardware sowie die ür die Dateneingabe und -verarbeitung erforderliche Betriebs- und Anwendersoftware den Kernbereich der Digitalisierung bilden. Aufgrund des technischen Fortschritts verändern sich diese Wirtschaftsgüter immer schneller. Die bisherige betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde für diese Wirtschaftsgüter seit rund 20 Jahren nicht mehr geprüft. Daher bedarf dies nun nach Auffassung der Verwaltung einer Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. In dem Schreiben wird thematisiert

die Nutzungsdauer,

Begriffsbestimmungen,

Anwendungsregelungen.

Kritik an untergesetzlicher Umsetzung

Damit wurde offensichtlich die Blockade dieses Erlasses durch einige Bundesländer (s. News v. 19.2.2021) aufgegeben. Diese befürchteten, eine bloße untergesetzliche Umsetzung im Wege eines BMF-Schreibens könne von den Gerichten als verfassungswidrig verworfen und für nichtig erklärt werden. Sie verlangten daher eine gesetzliche Lösung.

