Jürgen K. Wittlinger ist seit 1981 in der Finanzverwaltung tätig, ab 2010 als Sachgebietsleiter.

Er befasst sich mit der Ertragsbesteuerung der Gesellschaften aller Rechtsformen, insbesondere mit betrieblichen Gewinneinkünften. Diesen Bereich deckt er seit 1993 auch als Fachautor ab. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aktuellen Änderungen in der Steuergesetzgebung. Zudem ist er seit 1998 als Dozent in der Ausbildung der Finanzanwärter in den Bereichen Körperschaftsteuer und Personengesellschaftsrecht tätig.