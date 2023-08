Steuerfreie Wertverschiebungen: Schenkungsteuer

Das FG Hamburg hat entschieden, dass die disquotale Einlage in die ungebundene Kapitalrücklage einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) keinen schenkungsteuerpflichtigen Vorgang darstellt.

Vor dem FG Hamburg wurde folgender Fall verhandelt: Der Kläger gründete gemeinsam mit seinem Vater eine KGaA, wobei das Grundkapital vollständig vom Vater übernommen wurde. Der Vater war alleiniger Kommanditaktionär. Der Kläger erbrachte eine Vermögenseinlage als persönlich haftender Gesellschafter in die Gesellschaft ein. Laut Satzung sind die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapiatalkonten zum Gesamtkapital am Gewinn und an den Rücklagen der KGaA beteiligt. In diesem Fall betrug das Verhältnis 90 % zu 10 % zugunsten des Klägers.

Disquotale Einlage

Der Vater erbrachte kurz nach der Eintragung der KGaA eine Einlage in mehrstelliger Millionenhöhe in eine ungebundene Kapitalrücklage der KGaA. Allerdings wird diese nach der Satzung nicht zu den Kapitalkonten eingeordnet. Es handelt sich um eine sog. disquotale Einlage.

Kein schenkungsteuerpflichtiger Vorgang

Das Finanzamt beurteilte dies als schenkungsteuerpflichtigen Vorgang nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG. Doch die Klage vor dem FG Hamburg hatte Erfolg. Das Gericht sah die Tatbestandsvoraussetzungen nicht als gegeben an. So gelte nach § 7 Abs. 8 Satz 1 ErbStG als Schenkung unter Lebenden auch die Werterhöhung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die eine an der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligte natürliche Person oder Stiftung (Bedachte) durch die Leistung einer anderen Person (Zuwendender) an die Gesellschaft erlangt. Allerdings sieht das Gericht diese Voraussetzungen nicht als erfüllt an.

FG weist auf Gesetzeslücke hin

Eine KGaA sei zwar eine Kapitalgesellschaft. Zudem habe sich der Wert der Beteiligung des Klägers durch die disquotale Einlage des Vaters erhöht. Allerdings sei der Kläger nicht am Grundkapital der KGaA beteiligt. Daher handele es sich nicht um einen "Anteil an einer Kapitalgesellschaft" im Sinne des Gesetzes. Das Gericht sag auch keinen anderen Besteuerungstatbestand als erfüllt an.

Das Gericht stellte klar, dass es sich darüber bewusst sei, dass der Gesetzgeber mit der Vorschrift des § 7 Abs. 8 ErbStG die Besteuerungslücken in Fällen disquotaler Einlagen habe schließen wollen. Allerdings sei hier eine Lücke verblieben. Diese Lücke zu schließen sei dem Gesetzgeber vorbehalten.

FG Hamburg, Urteil v. 11.7.2023, 3 K 188/21, veröffentlicht mit Meldung v. 23.8.2023