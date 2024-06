Grundsteuer B in Baden-Württemberg ist verfassungsmäßig

Streit um Öffnungsklausel: Grundsteuer: Lindner lehnt Änderung des Bundesgesetzes ab

Der Bund will trotz Länderkritik die neue Grundsteuer nicht mehr anfassen. Das Gesetz biete genügend Spielraum, die Steuerberechnung selbst an regionale Bedürfnisse anzupassen, schreibt Finanzminister Christian Lindner (FDP) in einem Brief. Weiter