Durch die eine Reform soll die Grundsteuer im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf eine rechtssichere Basis gestellt werden und für die Gemeinden als wichtige Einnahmequelle dauerhaft gesichert bleiben.

Was ist die Grundsteuerreform: Definition

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10.4.2018 die Verfassungswidrigkeit der der Grundsteuer zugrunde liegenden, veralteten Einheitswerte festgestellt und dem Gesetzgeber bis Ende 2019 Zeit gegeben, eine Neuregelung zu schaffen.

Mögliche Grundsteuerreform Modelle

Ein von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegtes Eckpunktepapier sieht bei der Grundsteuerreform zwei mögliche Modelle vor:

Im Rahmen des wertunabhängigen Modells wird die steuerliche Bemessungsgrundlage ausschließlich anhand der Grundstücks- und Gebäudefläche ermittelt. Die Flächen werden mit Faktoren multipliziert, die für Wohngebäude niedriger ausfallen als für Geschäftsgebäude.

Das wertabhängige Modell (bevorzugtes Modell von Bundesfinanzminister Scholz) setzt am tatsächlichen Wert einer Immobilie an. Dazu sind die Werte von Grund und Boden sowie von Gebäuden anhand bestimmter vereinfachter Verfahren zu ermitteln. Damit liegt es näher an den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für eine realitätsgerechte Besteuerung der Grundstücke auch im Verhältnis zueinander.

Auswirkungen der Grundsteuerreform

Beide Modelle fußen weiterhin auf einer dreistufigen Berechnung aus Einheitswert, der Grundsteuermesszahl und dem Hebesatz der Gemeinden. Zudem sollen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht wesentlich stärker belastet werden. Ob dies gelingt, ist fraglich.