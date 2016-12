14.08.2015 | News Projekt

Formart kauft Grundstück am Safranberg in Ulm

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Wohnimmobilienentwickler Formart hat ein rund 11.000 Quadratmeter großes Grundstück am Südhang des Safranbergs in Ulm gekauft. Dort möchte das Unternehmen 120 Wohnungen realisieren – in Bestandsgebäuden und in einem Neubau.